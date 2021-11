Thierry Henry : « C’est bizarre de voir Messi en Ligue 1 »

Depuis le début de la saison, Thierry Henry, l’une des anciennes grandes stars du football français, œuvre comme consultant pour Amazon Prime. Cela lui permet de sillonner les pelouses de Ligue 1 et commenter quelques belles affiches de championnat. Ainsi, il a notamment pu voir Lionel Messi à l’œuvre avec Paris et pas qu’une seule fois.

« Messi à Paris, c’est extraordinaire »

Henry a commenté plusieurs matches du PSG, mais il avoue ne pas encore prendre conscience du fait que son ancien coéquipier se produit avec l’équipe francilienne. Il a du mal à réaliser. « Déjà (je suis) surpris, a-t-il confié à Amazon Prime. Pas qu’il soit venu à Paris ou dans le championnat français, mais qu’il soit parti de Barcelone. Parce que même lui, et il l’a dit, il ne s’y attendait pas. Maintenant, il est au PSG et il voit la capacité que cette équipe a de gagner. Le championnat déjà, et j’espère aussi pour le football français, la Ligue des Champions. Mais oui, ça fait toujours bizarre de le voir avec les couleurs du PSG ».

Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est convaincu que ce transfert XXL va avoir un impact important non seulement sur le PSG mais sur toute le football français. « Si c’est bien pour la Ligue 1 ? Oui. Pour le côté sportif, et aussi par rapport à la vente des maillots. Il n’a toujours pas marqué, mais ce n’est pas grave. En C1, il l’a fait. Mais, encore une fois, Lionel Messi à Paris, c’est extraordinaire ».

« Le PSG est devenu très puissant »

Henry se réjouit de voir la star argentine se produire avec l’équipe de la capitale et il pense que Paris a atteint une nouvelle dimension grâce à ce renfort et aussi à tous ceux opérés lors des années précédentes. « A l’étranger, les fans suivent plus la Ligue 1 grâce à Messi. Je voyage, je vis en Angleterre et j’ai vécu aux Etats-Unis… A un moment donné, il y a eu l’arrivée de Zlatan, et puis on peut citer tous les joueurs qui sont venus après. Maintenant, je vois des gens, ils ont des maillots de Paris. Ils marchent dans la rue avec les maillots de Paris. Et ils ne savent même pas ce que c’est tellement c’est puissant. C’est comme nous quand tu marches avec la casquette des Yankees, les gens pensent que c’est la casquette de New York, mais c’est celle des Yankees. Mais tu ne le sais même pas tellement c’est fort. Ça dépasse la Ligue 1 ».

Enfin, Henry a conclu en indiquant que le progrès en France, outre les noms qui débarquent dans le championnat, se situe aussi au niveau du jeu qui est désormais pratiqué. « Avec les Ibrahimovic, Neymar et Mbappé, qui a percé à Monaco puis est resté en Ligue 1, les gens ont commencé à regarder le championnat. Mais aujourd’hui, il n’y a pas que Paris. Mais moi ce qui m’intéresse c’est le jeu et je vois des coaches qui essayent maintenant de gagner un match plutôt de voir s’ils peuvent ne pas le perdre ou pas prendre de buts. Je vois des coaches qui vont de l’avant et ça aussi c’est important », a souligné l'ancien Gunner.