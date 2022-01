Thibaut Courtois : "Le PSG, une finale avant l’heure"

J-18. Le 15 février, le Paris Saint-Germain accueillera le Real Madrid au Parc des Princes, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche qui aurait très bien pu être celle de la finale, comme l’a rappelé Thibaut Courtois lors d’une interview accordée à AS.

Courtois préfère le collectif aux individualités

"C'est un adversaire coriace et ce sera un match très difficile et disputé. Ce sera une finale avant l’heure. Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense que nous pouvons passer. Ce sera un match dans lequel les détails seront décisifs, comme un arrêt ou un but. L'essentiel sera d'être concentré et uni et d'arriver en forme, sans blessures ni ennuis", a déclaré le Belge dans des propos rapportés par Real France.

Et ne comptez pas sur Courtois pour avoir peur des grands noms qui composent l’attaque parisienne. "Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar… mais c'est plus que ça. C'est un bloc complet. Ils ont du talent dans toutes les lignes, mais le football d'aujourd'hui est plus une affaire d'équipes que d'individus", a estimé l’ancien de Chelsea.

"Remporter une Ligue des Champions avant ma retraite"

"Parce que si vous avez peur, entre guillemets, de quelqu'un, il s'avère qu'un autre arrive et vous complique les choses. Il est vrai qu'un joueur talentueux peut marquer un but à partir de rien, mais il faut plutôt se soucier de freiner ses vertus en jouant en équipe", a-t-il poursuivi.

Le Real devra effectivement jouer en équipe pour passer cet obstacle. Mais aussi les suivants. Soit le chemin à accomplir pour réaliser le rêve de Courtois : "Mon plus grand rêve est de remporter une Ligue des champions avec le Real Madrid, mais ce n'est pas non plus une obsession."

"Le Real Madrid est dans l'histoire de la Coupe d'Europe, et faire partie de cette histoire serait très agréable. J'ai remporté de grands titres, comme la Premier League et la Liga, et aussi d'autres en Europe, a rappelé Courtois. Mais pour compléter mon palmarès, j'aimerais bien remporter une Ligue des Champions avant de prendre ma retraite." Cette année, c’est la bonne ?