Thiago Silva en a marre de Chelsea

Pièce maîtresse de la défense des Blues, Thiago Silva en aurait marre de Chelsea et souhaiterait quitter le club au plus vite. Explications.

Pièce maîtresse de la défense de Chelsea depuis son arrivée en 2020 en provenance du PSG, Thiago Silva a si bien performé sous le maillot des Blues qu'il a obtenu une prolongation de contrat d'un an il y a quelques mois seulement, le liant ainsi avec le club jusqu'en juin 2024. Problème, le défenseur central brésilien ne se sentirait plus bien à Londres et voudrait désormais rentrer au Brésil.

Thiago Silva veut quitter Chelsea

Selon le journal brésilien Globo Esporte, l'ancien défenseur parisien regretterait désormais sa décision de prolonger son aventure à Stamford Bridge et souhaiterait rentrer au Brésil, et à Fluminense plus précisément. Après avoir récemment rapatrié Marcelo, le club brésilien pourrait donc rappeler un autre ex dans son giron, Thiago y débutant sa carrière en 2007. Son numéro 3 honoraire reçu la saison dernière est d'ailleurs toujours libre.

Les raisons du désamour de Thiago Silva seraient doubles. D'un côté, le Brésilien serait particulièrement déçu par l'évolution de la gestion sportive du club, qu'il a d'ailleurs ouvertement critiqué ces dernières semaines en remettant en cause la stratégie de Todd Boehly. De l'autre, le défenseur central serait essoufflé par la répétition des compétitions à rallonge et ne se sentirait désormais plus capable de performer au niveau européen.