Thiago Alcantara de retour au Barça, c'est validé

Le FC Barcelone cherche à compléter l'équipe d'Hansi Flick avec des personnes capables de faciliter la vie du coach.

Le dernier nom suggéré serait celui d'une star.

Après avoir réorganisé le service de préparation physique, Hansi Flick et le FC Barcelone ont décidé de faire appel à Heiko Westermann, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne des moins de 19 ans, pour qu'il parle allemand et espagnol, afin de mieux faire passer ses idées.

L'article continue ci-dessous

Selon Jijantes, après l'annonce de sa retraite imminente dimanche en raison d'une blessure chronique à la hanche, Thiago Alcantara a été contacté par le FC Barcelone pour savoir s'il serait intéressé pour faire partie de l'équipe d'entraîneurs de Flick. L'ancien milieu de terrain de Liverpool aurait croisé la route de Flick lors de leur passage au Bayern, l'actuel entraîneur des Blaugrana devant passer un an avec le joueur de 33 ans lors de la saison 2019-20. Gerard Romero note qu'un accord pourrait être trouvé dès cette semaine, le FC Barcelone débutant la présaison mercredi.

Thiago a souvent été lié à un retour à Barcelone en tant que joueur, lui et sa famille seraient désireux de revenir à des climats plus chauds en Catalogne, où l'Hispano-Brésilien a passé une grande partie de son enfance en passant par La Masia. Il a certainement connu le style allemand plus vertical sous Flick et Jurgen Klopp, ainsi que le style barcelonais par excellence, puisqu'il est passé par Pep Guardiola et Tito Vilanova, avant de rejoindre Guardiola au Bayern.