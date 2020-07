Thiago Alcantara aurait dit oui à Liverpool

Le milieu espagnol, Thiago Alcantara, aurait donné son aval pour s’engager en faveur de Liverpool.

Le départ de Thiago Alcantara semble se préciser. Après les déclarations de Rummenigge, indiquant que l’ancien barcelonais est en quête d’un nouveau challenge, des rumeurs ont fait état ce samedi d’un accord trouvé entre le joueur et les Reds de .

Le joueur d’origine brésilienne et les champions d’ se sont entendus sur les termes personnels de son engagement. S’il y a entente entre les deux clubs, tout sera donc ficelé. C’est ce que révèle le journaliste italien Tancredi Palmeri.

Le Bayern est enclin à laisser partir Thiago Alcantara. Même si ce dernier n’a plus qu’un an de contrat, les responsables espèrent tout de même récupérer 35M€ comme indemnité de transfert. Ce n’est pas très loin de ce que Liverpool envisage de proposer. Les Anglais concoctent une proposition de 30M€, plus 5M€ de bonus.

Thiago Alcantara (29 ans), qui revient actuellement de blessure, se produit avec le depuis l’exercice 2013/2014. Il totalise 264 rencontres, 33 buts et 37 passes décisives avec le géant allemand. Ce samedi, il dispute la finale de la Coupe d' contre le .