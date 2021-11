Théo Hernandez a éconduit un géant de Premier League

Le défenseur international français Théo Hernandez aurait repoussé les avances d’une grande écurie du championnat anglais.

Théo Hernandez est un joueur de l’AC Milan depuis 2019 et cela devrait durer pendant encore un long moment. Le latéral gauche tricolore est en plein discussions avec les décideurs rossonerri et il exclut totalement l’idée d’un transfert ailleurs.

Hernandez se plait à Milan

Hernandez reste fidèle aux septuples champions d’Europe alors que les sollicitations extérieures ne manquent pas. Selon le site Calcio Mercato, Manchester City l’aurait contacté pour connaitre ses intentions par rapport à la suite de sa carrière. L’intéressé les a repoussés gentiment. Et il est prêt à en faire de même avec le PSG, qui avait également étudié la possibilité de le recruter. Leonardo, le directeur sportif francilien, fait même partie de ses admirateurs.

L’ancien joueur du Real Madrid devrait prolonger de cinq ans avec les vice-champions d’Italie (jusqu’en 2026). Il bénéficierait aussi d’une revalorisation salariale, avec des émoluments qui passeraient à 4M€ par an. C’est presque trois fois plus que ce qu’il touche en ce moment du côté de San Siro.

Hernandez et Milan sont actuellement co-leaders de la Serie A. Même s'il a récolté un rouge samedi lors du choc contre la Roma et sera absent contre l’Inter le week-end prochain, le Français a grandement participé à ce bon début de saison en délivrant quatre geste décisif (1 but et quatre assists). Il est le deuxième joueur le plus décisif de l'équipe de Pioli derrière Rafael Leao.