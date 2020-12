The Best : Cristiano Ronaldo a fini devant Leo Messi

Cristiano Ronaldo a fini devant Leo Messi au classement final de The Best, dévoilé jeudi soir.

Robert Lewandowski a remporté haut la main le prix du meilleur prix de la FIFA 2020 compte tenu de ses performances avec le lors de la saison 2019/20 alors qu'il a aidé les Bavarois à remporter un triplé historique , DFB-Pokal et , mais Lionel Messi a été devancé à la deuxième place par Cristiano Ronaldo.

L'attaquant de la a remporté la avec son club pour la deuxième année consécutive, tandis que l'équipe barcelonaise de Messi a terminé derrière le dans la course au titre en .

On apprend que Robert Lewandowski a récolté 52 points lors du vote pour The Best, tandis que Ronaldo en a obtenu 38 et Messi 35.

L'Argentin était cependant plus populaire auprès des entraîneurs, récoltant 196 voix contre 186, la star portugaise l'emportant parmi les joueurs, 259 contre 207, et les fans 457905 (356,950 pour Messi). Lewandowski était le plus populaire parmi tous, raflant la mise au total.

Fer de lance d'une formation implacable sur la scène locale ( , coupe et Supercoupe d' ) et sur la scène continentale (Ligue des champions et Supercoupe d'Europe), l'ancien joueur du a été l'un des grands hommes du quintuplé bavarois en réussissant 34 buts en Bundesliga et 15 sur la scène européenne. Et le Polonais a entamé la cammpagne 2020-2021 sur le même rythme. Son sacre est donc on ne peut plus logique.

"C'est une belle journée pour moi, ainsi que pour mon club et mes collègues. Ce prix appartient également à mes collègues, l'entraîneur et le Bayern Munich en général. C'est une sensation incroyable, c'est beaucoup d'émotions. Si vous gagnez un tel prix et vous êtes devant Messi et Ronaldo, c'est incroyable et cela signifie beaucoup pour moi", a confié Lewy aux journalistes après avoir reçu son trophée.

Le classement final de The Best

Robert Lewandowski 52 points

Cristiano Ronaldo 38 points

Lionel Messi 35 points

Sadio Mane 29 points

Kevin De Bruyne 26 points

Mohamed Salah 25 points

Kylian Mbappe 19 points

Thiago Alcantara 17 points

Neymar 16 points

Virgil van Dijk 13 points

Sergio Ramos 7 points