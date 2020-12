The Best, Bale a complètement snobé Zidane

Les votes du capitaine gallois sont allés à Hansi Flick, Jurgen Klopp et Julen Lopetegui, son entraîneur pendant cinq mois avec le Real.

"La revanche est un plat qui se mange froid". C'est ce que Gareth Bale a dû penser lorsqu'il a voté pour le prix du meilleur entraîneur de la FIFA 2020.

Le Gallois, qui a quitté la capitale espagnole en septembre en raison de sa mauvaise relation avec Zinedine Zidane, a décidé de ne pas donner un seul point au tacticien français dans son vote.

Les votes de Bale sont allés d'abord à Hans-Dieter Flick, entraîneur du , Jürgen Klopp de , et au boss de Séville Julen Lopetegui, son ancien entraîneur pendant cinq mois, de juin à octobre 2018 au .

C'était logique et attendu de la part de l'ailier gallois. Bale n'a pas joué sous Zidane dans la dernière ligne droite de la saison de 2019-2020.

La relation a commencé à se dégrader après une défaite 3-2 à au Clasico contre Barcelone lors de la campagne 2016-2017. Ce jour-là, Bale a expliqué à Zidane qu'il s'était remis d'une blessure musculaire et qu'il pouvait jouer et qu'il n'était pas à 100 pour cent. Zidane l'a retiré à la 39e minute pour Marco Asensio et depuis lors, sa confiance en Bale a lentement diminué.

Un autre point critique de leur relation défaillante a été la finale de la 2018, lorsque Madrid a battu Liverpool à Kiev. En fin de match, Bale a expliqué que si les choses ne changeaient pas, il envisagerait un éventuel départ de Santiago Bernabéu.

Lors du voyage de pré-saison 2019 à Houston, Zidane a clairement expliqué ce qu'il pensait de Gareth Bale dans son équipe. "Il négocie son départ. S'il part demain, c'est encore mieux."

Bale est ensuite tombé complètement en disgrâce sous Zidane, commençant seulement 12 matchs de lors de sa dernière saison, et il a été envoyé en prêt à cet été, l'équipe de Jose Mourinho payant 50% de son salaire.

Selon les dernières rumeurs, l'ailier gallois garde un œil sur l'avenir du coach du Real Madrid, dont un éventuel départ lui ouvrirait la porte pour passer une dernière saison à Santiago Bernabeu.