Thauvin veut suivre les traces de Gignac au Mexique

Présentée aux médias mexicains, la nouvelle recrue des Tigres de Monterrey a assuré vouloir faire aussi bien que Gignac outre-Atlantique.

Arrivé au Mexique, Florian Thauvin a été présenté en grandes pompes devant les supporters des Tigres. L'occasion pour le champion du monde tricolore de s'exprimer pour la première fois devant la presse depuis son départ. Avec ambition.

"Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C'est déjà une légende au Mexique. Gignac va m'aider, il me donnera des conseils pour m'adapter rapidement", a-t-il lancé.

D'autant que l'ancien toulousain lui a déjà donné quelques indications, notamment sur le Clasico du Nord : "Il m'a beaucoup parlé de ce clasico, j'ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi."

"Je suis prêt pour l'exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c'est le club français avec le plus de pression, j'ai l'expérience et la maturité pour ça."

Le joueur formé à Bastia a pu faire connaissance avec ses nouveaux supporters, ce dont il s'est montré ravi. "Les gens sont très gentils. Parfois en France les supporters ne le sont pas, c'est difficile pour moi de le dire parce que je suis Français", a-t-il affirmé.

L'article continue ci-dessous

Enfin, Flotov a réaffirmé son envie de retrouver l'équipe de France, lui qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro cette année avec les Bleus. Du haut de ses 10 sélections (1 but) et de sa participation au Mondial en Russie, il espère avoir encore sa place en équipe de France à l'avenir.

"J'ai l'objectif de revenir en équipe de France, c'est très difficile, parce qu'il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire", a-t-il assuré. Il pourra, pour cet objectif aussi, s'inspirer d'André-Pierre Gignac, qui avait poursuivi son aventure en sélection bien au-delà de sa traversée de l'Atlantique.

Ce samedi, Thauvin doit rejoindre le reste de l'équipe pour un stage de préparation d'avant-saison, dans la station balnéaire de Playa del Carmen, à l'est du pays. Son entraîneur mexicain, Miguel Herrera, et l'ensemble de ses nouveaux coéquipiers l'y attendent de pied ferme. Plusieurs d'entre eux lui ont d'ailleurs déjà envoyé des messages de bienvenue.