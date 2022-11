TF1 ou Bein Sports, sur quelle chaine voir Danemark – Tunisie ? diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Danemark - Tunisie.

Alors que l'équipe de France entrera en lice ce mardi à 20h, les deux autres équipes du groupe D, le Danemark et la Tunisie effectueront leur entrée en lice dans la compétition, six heures plus tôt. Dans un groupe où l'équipe de France fait office de favorite, malgré les nombreuses blessures dans son effectif, la deuxième place se jouera probablement entre les trois autres équipes, même si le Danemark est favori sur le papier.

Le Danemark dans la lignée de l'Euro 2020 ?

Cette rencontre est donc déjà capitale pour les deux équipes. D'un côté, le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, part largement favori dans cette rencontre. Avec une génération talentueuse, la bande à Christian Eriksen espère être la bonne surprise de cette Coupe du monde en allant loin dans la compétition. Pour y parvenir, le Danemark n'a d'autres choix que de commencer par une victoire.

En face, la Tunisie n'a rien à perdre ou presque. Si les Aigles de Carthage veulent réussir à sortir des poules d'une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, il faudra faire un résultat dès la première rencontre face au Danemark sous peine de voir leurs espoirs anéantis de manière précoce. Voici toutes les informations à retenir pour cette rencontre.

Danemark - Tunisie

Match Danemark - Tunisie Date 22/11/2022 Heure 14h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Danemark - Tunisie ?

Le match entre le Danemark et la Tunisie sera diffusé sur BeIN Sports à partir de 14 heures.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports BeIN Connect

Les compositions probables

La composition probable du Danemark : Schmeichel – Kristensen, Kjær, Christensen, Mæhle – Højbjerg, Delaney – Skov Olsen, Eriksen, Daamsgard – Braithwaite.

La composition probable de la Tunisie : Ben Saïd – Dräger, Ifa, Talbi, Abdi – Shkiri, Sassi, Ben Romdhane – Ben Slimane – Khazri, Msakni.

Cinq derniers résultats

Danemark Tunisie Danemark 2-0 France (25/09/22) Iran 0-2 Tunisie (16/11/22) Croatie 2-1 Danemark (22/09/22) Brésil 5-0 Tunisie (27/09/22) Danemark 2-0 Autriche (13/06/22) Tunisie 0-1 Comores (22/09/22) Danemark 0-1 Croatie (10/06/22) Japon 0-3 Tunisie (14/06/22) Autriche 1-2 Danemark (06/06/22) Chili 0-2 Tunisie (10/06/22)

Confrontations directes entre les deux équipes

Le Danemark et la Tunisie ne se sont jamais affrontés auparavant au cours de leur histoire.