Tevez fracasse le PSG à propos de Lionel Messi

L'ancien international argentin et coéquipier de Lionel Messi s'est à son tour exprimé sur la situation de la star au PSG.

La gestion de l'affaire Lionel Messi, sanctionné par le Paris Saint-Germain après un aller-retour impromptu en Arabie saoudite, continue de faire parler. Surtout parmi les anciens coéquipiers de la Pulga.

"C'est le PSG qui devrait s'excuser"

Dernier en date à s'être exprimé sur le sujet : Carlos Tevez. Interrogé par TycSports, l'Apache n'a pas été tendre avec le club de la capitale, dont il ne comprend pas vraiment la décision.

"S’ils (les dirigeants du PSG) me disaient, en tant que champion du monde, que je devais m’excuser d’avoir voyagé pendant un jour off, alors j’irais à Rosario et je resterais là-bas à boire du maté. Ce sont eux qui devraient s’excuser. Mais Messi fait passer le club avant tout, chapeau à lui", a-t-il lancé.

Pour rappel, le septuple Ballon d'Or a été suspendu deux semaines par son club, avant de reprendre l'entraînement cette semaine, dans la foulée de la victoire à Troyes. L'effet de ses excuses, sans doute.

Il n'empêche, Carlos Tevez n'a guère apprécié la situation : "Que ce soit à cause de la Coupe du monde ou d'autre chose, le PSG ne peut pas traiter un joueur comme lui de cette façon.

"J’ai joué contre le PSG quand j’étais à Manchester United, et ils étaient une équipe moyenne. On peut dire mille choses sur ce club qui ne s’est pas occupé de lui dès le premier instant où il est arrivé, parce que c’est ce qui s’est passé."