Terrible ! La durée d’absence de Leny Yoro connue

Très mauvaise nouvelle pour Leny Yoro. Blessé samedi dernier, le défenseur français vient d’être fixé sur son sort.

C’est loin d’être les débuts rêvés de Leny Yoro à Manchester United. Nouveau défenseur central des Red Devils, l’ancien joueur de Lille ne débutera pas la saison avec son nouveau club. Blessé au pied, samedi dernier, lors du match amical contre Arsenal, le Français vient d’être fixé sur son sort.

Trois mois d'absence pour Leny Yoro

Samedi dernier, Manchester United a perdu contre Arsenal (2-1) lors d’un match amical de présaison aux Etats-Unis, notamment au SoFi Stadium, Los Angeles. Mais les Red Devils ont déploré la blessure de leur nouvelle recrue, Leny Yoro. Touché au pied, l’ancien joueur des Dogues a été remplacé lors de la première mi-temps du match après avoir reçu des soins sur le terrain.

Getty/@rdeeb00(X)

Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Français et son nouveau club. Selon les informations de The Athletic, Leny Yoro, blessé au pied, sera absent des terrains pour au moins trois mois. Le média indique que le premier examen effectué révèle une fracture de son cinquième métatarsien. Une évaluation plus approfondie sera faite pour le joueur de 18 ans à son retour en Angleterre pour clarifier le calendrier de son absence.

Par ailleurs, lors de cette même défaite contre les Gunners, les Red Devils ont déploré la blessure de Rasmus Hojlund. Quant à lui, l’avant-centre danois devrait être absent pendant environ six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.