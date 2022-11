Terrible désillusion pour Griezmann avant le Mondial

À trois semaines des débuts de l’équipe de France à la Coupe du Monde, Antoine Griezmann vient de connaître une grosse déception.

L’Atlético Madrid a bel et bien touché le fond. Bien que déjà éliminés de la course aux huitièmes de finale avant de se déplacer sur la pelouse du FC Porto, les Colchoneros pouvaient encore être reversés en Ligue Europa en conservant leur troisième place. Pour cela, il fallait faire au moins aussi bien que le Bayer Leverkusen (contre Bruges), histoire de sauver les meubles.

L’Atlético éliminé en poules pour la première fois depuis 12 ans

Mais Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont échoué. Cueillis à froid par une belle équipe de Porto, les Madrilènes ont concédé l’ouverture du score dès la 5ème minute de jeu par un but de Taremi, avant qu’Eustaqiuo ne double la mise vingt minutes plus tard. KO avant même la première demi-heure de jeu, les hommes d’un Diego Simeone plus critiqué que jamais réagiront trop tard, Yannick Ferreira Carrasco provoquant un but contre son camp de Marcano à la 95ème minute de jeu.

4ème du Groupe B, l’Atlético Madrid ne verra pas la phase éliminatoire d’une compétition européenne pour la première fois depuis la saison 2010-2011 (en Ligue Europa à l’époque).

Grosse déception pour Griezmann

Une énorme désillusion pour Antoine Griezmann qui connaît quant à lui sa première élimination aussi tôt dans une compétition européenne depuis la saison 2013-2014 avec la Real Sociedad. En difficulté d’un point de vue individuel en début de saison en raison de son faible temps de jeu, le meneur de jeu de l’équipe de France l’est désormais du côté collectif, alors que ses statistiques sont plus qu’honorables (6 buts, 5 passes en 17 matches). Reste désormais à espérer que l’international français ne sera pas atteint par cette élimination à l’aube du coup d’envoi de la défense du titre de champion du monde des Bleus.

De leur côté, les champions du Portugal profitent du nul entre Bruges et Leverkusen pour s'emparer de la tête du groupe et ainsi jouer son huitième de finale retour à domicile face à un 2ème de groupe.