Ten Hag veut un ancien de l’Ajax à MU

Manchester United s'intéresse à Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone. Le club phare du nord-ouest d’Angleterre est déterminé à améliorer son effectif afin de retrouver un rang plus conforme à son statut et le Néerlandais ferait partie de ses principales cibles.

Erik ten Hag, le futur coach des Red Devils, pousserait lui-même en faveur de cette venue. Il croit en De Jong depuis leur passage commun à l'Ajax. L’aspect financier ne devrait pas être un souci, car une enveloppe de 250 millions d'euros pourrait lui être réservée afin de renforcer l’équipe.

Un transfert compliqué à conclure

Le problème qui se pose c’est que FC Barcelone ne veut pas vendre. Et pour l’instant tout indique qu'il ne le fera pas. Selon le quotidien Sport, Xavi tient à préserver le même milieu de terrain que cette saison, même s’il est question de s’attacher les services de l’Ivoirien de Milan, Franck Kessié.

De Jong est un titulaire dans l'équipe de Xavi, en dépit d’un rendement inconstant. Sous la direction de Ronald Koeman, il semblait plus à l'aise sur le terrain. C’est un peu moins le cas désormais, mais il reste indéboulonnable et fait partie des éléments les plus utilisés de l’effectif blaugrana.

De Jong est heureux en Catalogne. La présence de Ten Hag à Old Trafford pourrait tout de même changer la donne. Par ailleurs, une grosse offre a de quoi faire vaciller le géant espagnol. Barcelone a signé le Néerlandais pour 75 millions d'euros. Une grosse vente avant le 30 juin ne serait pas mauvaise pour les Blaugrana, histoire de pouvoir équilibrer ses comptes.