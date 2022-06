Ten Hag veut deux anciens de l’Ajax à MU

Erik Ten Hag, le coach de Manchester United, souhaiterait attirer à Old Trafford deux ex-stars du club amstellodamois.

Erik ten Hag, le nouveau manager de Manchester United, veut construire son nouveau milieu de terrain chez les Red Devils en s’appuyant sur deux anciens joueurs de l'Ajax.

Ten Hag veut s’appuyer sur des joueurs qu’il connait bien

Le journaliste néerlandais Marcel van der Kraan affirme que Frenkie de Jong et Christian Eriksen sont les deux cibles principales du nouveau coach mancunien.

Les Red Devils sont pressentis pour s’offrir ce duo depuis l’entame du mercato et les deux éléments cités sont considérés comme parfaits pour le style de football que prône Ten Hag.

L'article continue ci-dessous

Eriksen est arrivé à Brentford en janvier et a eu un impact immédiat pour le club londonien. Il a marqué un but et délivré quatre passes décisives lors de ses 11 matchs. Il a été largement salué pour sa contribution à l'équipe dirigée par Thomas Frank.

Il est disponible gratuitement après l'expiration de son contrat à court terme, mais de nouveaux rapports ont suggéré que le Danois souhaite rester à Londres, et pourrait même retourner à Tottenham.

Concernant De Jong, il est lié à Barcelone. Il a longtemps refusé l’idée de quitter la formation catalane, mais depuis que ses dirigeants l’ont poussé dehors, il est ouvert à un challenge ailleurs. Aux deux clubs concernés de s’entendre désormais sur un montant du transfert.