Ten Hag se pose des questions sur Manchester United

Le Néerlandais serait l’un des postulants pour prendre en main Manchester United à partir de l’été prochain. Ralf Rangnick, l’actuel coach, pousserait lui-même en faveur de cette nomination.

Le Daily Star indique dans son édition d’aujourd’hui que le Hollandais est le favori pour s’installer sur le banc des Red Devils. D’un autre côté, The Times indique que le principal intéressé émet des réserves quant à un possible engagement avec le club mancunien.

Ten Hag doute du projet mancunien

L'instabilité à la tête de United provoque des réticences chez Ten Hag. Il attribue son succès avec l'Ajax en grande partie à l'organisation clairement structurée dans laquelle il a pu travailler.

Ten Hag était très attaché à l'étroite collaboration avec Marc Overmars, qui définissait la politique de transfert jusqu'à sa démission en février de cette année. Ce dernier avait été obligé de jeter l’éponge à cause d’un scandale en interne.

Edwin van der Sar, en tant que manager général, a complété la trinité qui a propulsé l'Ajax de Ten Hag vers de grands succès nationaux.

"J'ai encore beaucoup de contacts avec lui", a déclaré Ten Hag à propos d'Overmars. "Nous nous envoyons des textos et de temps en temps nous parlons. Vous ne pouvez pas couper un tel lien d'un seul coup. Pas personnellement en tout cas, mais pas fonctionnellement non plus. Il était impliqué, il était le directeur de cette équipe."