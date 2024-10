Ten Hag quitté par sa femme à cause de Manchester United ?

Un ancien entraîneur de Manchester United a plaisanté en disant que la femme d'Erik ten Hag « doit être sur le point de divorcer ».

Benni McCarthy, qui était entraîneur de l'équipe première de United sous Ten Hag pendant la saison 2022-24, a parlé de ce que c'est que de travailler avec le Néerlandais. Le Sud-Africain a révélé que Ten Hag travaille jusqu'au petit matin, essayant inlassablement de trouver les réponses aux problèmes des Red Devils.

Il a déclaré à SuperSport : « Je peux imaginer à quel point c'est frustrant pour Erik parce qu'il est probablement l'un des managers les plus travailleurs que j'ai rencontré. Son souci du détail, cet homme se couche à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Les analystes le voient sous tous les angles, même s'il pense à quelque chose à 2 heures du matin. Je suis sûr que sa femme doit être sur le point de divorcer parce que c'est sa vie. C'est non-stop. Il travaille sans relâche et quand on s'investit autant, on s'attend à ce que les choses se passent bien, mais c'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose [qui ne va pas] ».

L'article continue ci-dessous

Ten Hag se bat une fois de plus pour sauver son poste à Old Trafford. Ils occupent la 14e place de la Premier League et ont du mal à décrocher des victoires. Le fait que la hiérarchie du club ait activement cherché son successeur potentiel cet été montre qu'il n'est peut-être pas très loin d'être viré - malgré la signature d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026 plus tôt cette année.

L'ancien entraîneur de l'Ajax, sous le feu des critiques, espère que son équipe de United pourra renouer avec la victoire samedi prochain lorsqu'elle accueillera Brentford en Premier League, avant de se rendre à Fenerbahce de José Mourinho le 24 octobre en Ligue des champions.