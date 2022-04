Ten Hag n’a pas encore dit oui à Manchester United

Alors qu’il est désigné comme le principal favori pour prendre la suite de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Erik Ten Hag réfléchit encore à l’orientation qu’il veut donner à sa carrière. Sa venue à Old Trafford est donc loin d’être certaine.

C’est Freek Jansen, un journaliste néerlandais assez connu, qui a révélé cette information dans un podcast pour Voetbal International. "L'information que moi et d'autres observateurs établis du club avons est que ten Hag n'a pas encore pris de décision", a-t-il confié ce week-end.

« Ten Hag a des exigences élevées »

« Bien sûr, il pense que Manchester United est un club attractif et il a déjà parlé à la direction, mais sinon, il s'en remet à ses conseillers. Il faut que l'image globale soit bonne pour lui. Il apprécie ce qu'il a à l'Ajax et il ne partira pas comme ça. C'est pourquoi il a un large éventail d'exigences pour le nouveau club, qui inclut United », a poursuivi Jansen.

Ten Hag a-t-il été influence par les conseils que lui a prodigués Louis van Gaal ? Le sélectionneur des Oranje a suggéré à son compatriote de prendre un vrai club de football, et non un « club commercial ». Et il en parle en connaissance de cause vu qu'il a coaché United par le passé.

Ten Hag est donc toujours en phase de réflexion. Cela dit, la tendance serait tout de même à un engagement en faveur de MU. "Il y aura sans doute des contacts entre sa direction et United. Si tout va bien, il ira en Angleterre la saison prochaine. United est en pole position mais rien n'est encore décidé", a conclu le journaliste batave.