"Ten Hag est aussi bon que Klopp et Guardiola"

L'ancien entraîneur adjoint du Danemark et de l'Ajax, Christian Poulsen, considère Erik ten Hag comme l'un des meilleurs coaches au monde.

Ten Hag quittera l'Ajax pour prendre la direction de Manchester United à la fin de la saison en cours. Son arrivée dans le nord-ouest d’Angleterre suscite beaucoup d’enthousiasme et d’excitation auprès des fans mancuniens. Et même ceux qui ont suivi son parcours aux Pays-Bas sont curieux et impatients de voir comment il va pouvoir relever ce défi.

Parmi ceux qui sont certains de sa réussite, il y a donc Poulsen. S’exprimant pour la TV2, l’ex-joueur d’Evian a confié : « Il est clair que le jeu de football change tout le temps, et j'ai le sentiment qu'Erik ten Hag est un entraîneur très moderne. Il suit les temps et les courants qui sont dans le football autour de ce jeu de transition. Il a prouvé qu'il pouvait obtenir des résultats en Europe ».

« Ten Hag est parmi les cinq meilleurs entraineurs au monde »

Le Danois a poursuivi en affirmant qu’il n’y avait aucune raison pour que Ten Hag souffre de la comparaison avec les meilleurs coaches exerçant dans le championnat anglais : « Je n'ai pas eu Pep Guardiola ou Jürgen Klopp ces dernières années, mais j'ai le sentiment qu'il est à la hauteur. Quand on regarde les entraîneurs les plus intéressants, je pense qu'il est dans le top 5 mondial en ce moment".

Un avis que beaucoup de monde partage, notamment Nigel De Jong. Cet autre ancien de l’Ajax a également loué la méthode de son compatriote : « La seule chose que je peux dire avec Ten Hag, c'est que c'est un entraîneur très impliqué qui travaille 24 heures sur 24 et qui aime le football. Il est fou de football. Il adore analyser : les matches, les joueurs. Il adore les statistiques. Il s'entoure également d'un gros staff qui peut lui donner de bons conseils sur ses joueurs. Et évidemment, c'est un bon manager, il aime échanger avec les joueurs, savoir comment ils vont ».