Telstar s'impose largement et évite la relégation directe

Lors de l’avant-dernière journée de l’Eredivisie, tous les matchs se sont joués simultanément dimanche après-midi. Grâce à son match nul contre l’Excelsior (1-1), le FC Volendam conserve la seizième place, ce qui laisse la relégation possible. Ce résultat assure toutefois aux Rotterdamois une saison supplémentaire dans l’élite.

Telstar a empoché trois points précieux en battant Heracles Almelo (3-0) et évite ainsi la relégation directe, même si son maintien n’est pas encore acquis. Enfin, Fortuna Sittard a dominé PEC Zwolle 3-2 à domicile ; les deux formations, déjà assurées de rester en Eredivisie, jouaient sans enjeu.



Excelsior - FC Volendam 1-1



: Volendam a pris un excellent départ en ouvrant le score dès la 2e minute. Dès son premier contact, Benjamin Pauwels a adressé le ballon dans le coin opposé : 0-1. Après une bonne période, Excelsior a égalisé à Woudestein. Sur corner, l’infortuné Gibson Yah a vu le ballon finir dans ses propres filets après un coup de tête : 1-1.



En seconde période, l’équipe de Ruben den Uil a maintenu son emprise, mais aucun camp n’a réussi à faire la différence. Au coup de sifflet final, la joie était grande chez les Rotterdamois, car grâce à ce match nul, l’Excelsior s’est assuré de passer une nouvelle saison en Eredivisie.

Les Palingboeren n’ayant pas réussi à faire mieux qu’un match nul à Kralingen, les craintes de relégation ne sont pas encore dissipées. La semaine prochaine, le match décisif contre Telstar les attend, lors duquel Volendam pourra définitivement assurer son maintien.

Fortuna Sittard 3-2 PEC Zwolle

Fortuna s'impose 3-2 face au PEC Zwolle pour la première fois depuis le 28 février. Bien lancé par Sierhuis, qui lui remet le ballon d'une subtile talonnade, Duivenstijn ouvre le score d'une frappe précise dans le coin inférieur droit (1-0). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score.



Fortuna entame la seconde période pied au plancher : bien placé, Yassin Oukili reprend un ballon repoussé et l’envoie ras de terre au fond des filets (2-0). À la 65^e minute, les locaux font 3-0 grâce à une merveille de Kaj Sierhuis : le ballon revient dans ses pieds, juste à l’entrée de la surface, et l’attaquant enroule immédiatement une frappe puissante dans la lucarne gauche (3-0).



Le PEC réduit l’écart par l’intermédiaire de Gabriel Reiziger, qui lobbe Brandenhorst (3-1). La fin de match est palpitante : le PEC inscrit même le 3-2 par Buurmeester (3-2). Il n’y aura toutefois pas d’égalisation et Fortuna décroche enfin sa première victoire depuis longtemps.

Telstar - Heracles Almelo (3-0)

Telstar recevait Heracles Almelo, déjà relégué. Alors que les Almelois n’avaient plus rien à jouer, les « Kosmonauten » avaient désespérément besoin de points dans leur lutte pour le maintien. La première période, pauvre en occasions, s’est conclue sur un score nul et vierge.



Après la pause, l’arbitre Serdar Gözübüyük, blessé, cède sa place au quatrième arbitre Joshua Kuipers. Telstar ouvre alors le score par Guus Offerhaus, avant que Tyrese Noslin puis Jeff Hardeveld n’alourdissent le score (2-0, puis 3-0). Luka Kulenovic a reçu un carton rouge à la 93^e minute. Grâce à ce succès, Telstar évite la relégation directe et affrontera la semaine prochaine le FC Volendam pour une place en barrages de l’Eredivisie.