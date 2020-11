Tebas veut Messi, Mourinho, Guardiola et Klopp en Liga

Le président de la LFP espagnole veut des grands nom sur le banc pour son championnat.

Le président de la , Javier Tebas, admet qu'il aimerait avoir Lionel Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Cristiano Ronaldo dans l'élite espagnole, mais il affirme également que les superstars ne sont "pas essentielles '' à l'image du championnat.

Parmi les noms mentionnés ci-dessus, le patron de , Klopp, est le seul à ne pas avoir passé du temps en au cours de sa carrière à ce jour, tandis que l'icône de Barcelone, Messi, est le seul représentant de la dans le présent. Mourinho, Guardiola et Ronaldo sont tous passés en Espagne avant de visiyer de nouveaux pâturages, ce trio exerçant actuellement à , et la respectivement.

Si Tebas le pouvait, il unirait les meilleurs joueurs et entraîneurs sous un même toit. Il est cependant catégorique sur le fait que la Liga prospérera avec ou sans les meilleurs talents du monde, avec une menace très réelle que Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, quitte le Barça à un moment donné en 2021. "Je veux Messi en Liga, tout comme je veux Mourinho, Guardiola, Klopp, Cristiano", a déclaré Tebas lors du Sommet mondial du football.

«Ils vous aident tous à grandir. Ce n’est pas indispensable. Ils ne sont pas aussi importants que les gens le disent. Neymar partit. Il faut avoir une stratégie, un joueur peut vous aider, mais ce n’est pas indispensable. «Nous avons conclu les accords pour les quatre prochaines saisons dans presque tous les territoires. Cela peut quelque peu affecter les commandites, mais nous avons vraiment travaillé dur sur la marque de la ligue."

"J'espère que Messi, qui est le meilleur joueur de tous les temps, terminera sa carrière ici." Si Messi devait passer à autre chose à la fin de son contrat au Camp Nou, Tebas pense que d'autres brilleront en son absence, tandis que de futurs accords de transfert pourraient également amener des talents passionnants - tels que l'attaquant du Erling Haaland - à la Liga. "[Antoine] Griezmann est l'un des plus gros transferts jamais réalisés en Espagne et le PSG et les clubs de l'ont poursuivi", a déclaré Tebas à propos de ceux qui pourraient contrer le départ de Messi. «Madrid a [Karim] Benzema, l'une des plus grandes stars d'Europe. Nous verrons où Haaland terminera la saison prochaine. Mais une ligue organisée autour de l'arrivée d'un joueur fait une erreur."