Tebas se moque ouvertement de Haaland et Mbappé

Javier Tebas a calmé d’un seul coup les rêves des supporters du Real Madrid et du FC Barcelone.

Pour le fameux Javier Tebas, le boss de la Ligue espagnole, le prochain mercato estival des clubs de Liga ne sera pas du tout bling bling comme on peut l'imaginer à la lecture des différentes rumeurs.

La raison ? Le Covid_19 et ses retombées économiques. Il imagine difficilement Kylian Mbappé et Erling Haaland signer au Real ou au Barça par exemple.

Tebas va même jusqu'à se moquer d'un tel scénario. "Kylian Mbappé ou Erling Haaland rejoindront-ils l’Espagne l’été prochain? Pour jouer au golf, oui.", a ricané le dirigeant.

"Je pense que ce sera très difficile. Mais il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. On parle des signatures de Haaland et Mbappé. Je ne vois pas comment. En faisant de la magie? Une équipe comme Barcelone doit libérer de nombreux joueurs pour attirer une star. Ce n'est pas le cas pour le Real Madrid, mais il doit avoir d'autres circonstances pour le faire", a-t-il analysé dans des propos rapportés par AS.

. "On ne peut pas dire que Mbappé ou Haaland va arriver, que Messi va rester… C'est impossible. La crise est mondiale. Nous essayons de faire en sorte que la marque "LaLiga" soit au-dessus des joueurs et même des clubs. J'aimerais avoir Messi, Guardiola, Klopp, Haaland, Mbappé… mais ce n'est pas possible" a encore considéré le cacique ibérique.

Tebas veut néanmoins voir Messi poursuivre à Barcelone : "C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a commencé à Barcelone et je pense qu'il devrait continuer au Barça. Si j'étais le conseiller de Messi, je lui dirais de faire tout son possible pour rester au Barça car ce club le transcende."

Pour autant, le dirigeant ne panquera pas en cas de départ de La Pulga. "Neymar et Ronaldo sont partis et je n'ai pas vu que les ligues françaises ou italiennes devenir les meilleures d'Europe".

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, Messi est attendu en MLS. Avant le début de la saison 2021, David Beckham a été interviewé par ESPN et questionné sur les signatures possibles de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar Jr. Selon l’ex-international anglais, ces joueurs-là sont tous désireux de jouer pour son équipe à l’issue de leur expérience en Europe.

"Quand nous avons annoncé Miami, il y avait toujours des discussions sur les joueurs que nous allions faire venir, que ce soit Ronaldo, Messi, Neymar, a rappelé Beckham. Il y aurait toujours eu ces discussions. En fait, je ne pense pas que ce soit difficile pour les joueurs de prendre cette décision (de venir à Miami), pour être honnête, parce que c'est un endroit formidable. »

"Il ne fait aucun doute que c'est une ville formidable, j'ai l'impression que nous avons une grande base de fans, mais je comprends aussi qu'il y a de grands talents à Miami et dans le sud de la Floride, et je pense que nous avons une réelle opportunité. Miami est une ville qui attire les joueurs qui ont joué en Europe et qui sont de grandes stars", a conclu l’ex-sociétaire de LA Galaxy.