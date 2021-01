Tebas répond à Zidane et au Real Madrid

Le patron de la Liga Javier Tebas s'en est pris au coach du Real Madrid Zinedine Zidane suite au match nul litigieux de l’équipe à Osasuna, samedi.

L'entraîneur madrilène a déclaré après la rencontre qu’il s’agissait d’un match qui n’aurait pas dû être joué en raison des conditions météorologiques défavorables dans la capitale espagnole compliquant leur voyage.

L’équipe de Los Blancos a dû passer trois nuits à Pampelune tandis que leur vol a dû attendre sur la piste de l’aéroport de Barajas pendant quatre heures en raison des conditions glaciales rendant le voyage très ardu.

Zidane était d'ailleurs très en colère en conférence de presse d'après-match : « Ce n’était pas un match de football. Le match aurait dû être suspendu, et maintenant nous ne savons même pas quand nous pourrons revenir.

Ce dernier pisode dans les tensions entre la LFP espagnole et le ne risque pas d'améliorer les relations entre les deux entités, après l’utilisation de la VAR et la création possible de la Super League européenne, qui seraient d'autres points clés de discorde.

Tebas a pris le risque d’attiser davantage les flammes en affirmant que Zidane n’utilisait que des « excuses » pour l’échec de son équipe à gagner ce match dans un stade d'El Sadar glacé

« J’ai été dérangé par la version que Madrid a donnée. Le vendredi après-midi, j’ai parlé avec leur directeur général plus de 14 fois. Je lui ai dit que, si les garçons étaient très nerveux, la meilleure chose à faire était de retourner dans leurs installations et d’essayer de voyager le lendemain, et il a dit non."

« Je ne connais pas les informations que Zidane connaissait avant le voyage. J’ai vu tellement d’excuses que les entraîneurs ont données alors que les matchs ne se sont pas bien passés que je pense que ce sera une de plus."

Zinedine Zidane a estimé que le match du Real Madrid contre Osasuna n'aurait pas dû se dérouler, et son gardien de but Thibaut Courtois est monté au créneau lui aussi et a condamné la pour avoir forcé le match à avoir lieu malgré une météo très difficile.

La tempête Filomena a provoqué le chaos dans toute l' , le match de l'Atletico Madrid avec l' a d'ailleurs annulé, tandis que le Real Madrid lui-même a passé plus de quatre heures dans un avion vendredi alors qu'une piste gelée a retardé son vol vers Pampelune.

"Je tiens à remercier les gens d'Osasuna pour avoir un terrain comme celui-ci", a déclaré Courtois à Movistar. "Mais c'est malheureux ce que la nous a fait. Nous savons quelles étaient les conditions, et bien sûr nous avons pu jouer, mais décoller avec la piste gelée et maintenant nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Nous sommes humains et on nous donne en spectacle."