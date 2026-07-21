Tebas : la victoire de cette sélection a sauvé le poste d'Infantino

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a affirmé que Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), était menacé de perdre son poste lors de la Coupe du monde 2026.

Les déclarations de Tebas interviennent dans le contexte de la vive polémique qui a précédé le duel entre les États-Unis et la Belgique en huitièmes de finale, après que la commission de discipline de la FIFA a décidé de suspendre l'exécution de la sanction de suspension de 12 mois imposée à l'attaquant de la sélection américaine Folarin Balogun, ce qui lui a permis de participer à la rencontre malgré son expulsion lors du match contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale.

Le président américain Donald Trump est intervenu dans l'affaire par le biais d'un appel avec Infantino, avant que la commission de discipline de la Fédération internationale ne revienne sur sa décision, rendant ainsi le joueur disponible pour l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Malgré cela, la sélection américaine s'est inclinée sur le score de 4-1 face à la Belgique, mettant un terme à son parcours dans la compétition.

Tebas a déclaré, dans des propos accordés au journal italien La Gazzetta dello Sport : « La suspension de la sanction du joueur américain était une chose extrêmement grave. Ils ont eu de la chance que la Belgique élimine les États-Unis, car si l'inverse s'était produit, une affaire serait née qui aurait peut-être coûté son poste à Infantino. »

Infantino était exposé à des pressions supplémentaires après le dépôt d'une plainte officielle auprès du Comité international olympique, l'accusant d'avoir violé le principe de neutralité politique en raison de ses relations avec Trump.

Toutefois, le président de la FIFA, qui est également membre du Comité international olympique depuis 6 ans, ne fera l'objet d'aucune sanction à la suite de cette plainte.

Malgré cela, Tebas estime que les pressions sur Infantino s'accentuent, considérant que sa période à la tête de la Fédération internationale touche à sa fin.

Il a déclaré à ce sujet : « À mon avis, oui, je pense que son temps est écoulé. Il n'y a pas de candidat d'opposition, car personne ne veut se présenter uniquement pour perdre. Il ne devrait pas continuer, mais la situation actuelle signifie qu'il ne partira pas. »

64 sélections ?

Le président de la Ligue espagnole a également critiqué la proposition de la FIFA d'augmenter le nombre de sélections participant à la Coupe du monde 2030 à 64 équipes, une proposition à l'égard de laquelle Infantino et le vice-président de la Fédération internationale Alejandro Domínguez se sont montrés ouverts à l'étudier.

Tebas a expliqué : « Augmenter le nombre de sélections n'a aucun sens. L'industrie du football ne se limite pas à la Coupe du monde, elle repose essentiellement sur les compétitions locales qui assurent la continuité du jeu. Ils détruisent une industrie qui offre des dizaines de milliers d'emplois pour un tournoi qui ne dure que 40 jours et auquel ne participe qu'un nombre limité de joueurs. »

Il a poursuivi : « Les meilleurs joueurs sont présents à la Coupe du monde, mais ils jouent aussi dans nos championnats. Nous avons besoin de moins de matches internationaux et de davantage de protection du football local à tous les niveaux. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent des décisions irresponsables. »

Il convient de rappeler que l'adoption d'un système comprenant 64 sélections entraînerait la mise en place de 16 groupes de 4 sélections chacun, avec la suppression de la qualification des troisièmes et le maintien des seizièmes de finale.

Après que l'édition 2026 a connu un nombre record de 104 matches, ce nombre grimperait à 128 matches si la FIFA approuvait l'élargissement du tournoi.