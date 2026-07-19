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Tebas : « L'arbitrage ne fera pas tomber l'Espagne… Il faut abandonner ces comportements puérils »

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Le président de la Liga anticipe le résultat

Javier Tebas, président de la Liga, a réitéré sa confiance en la capacité de l’Espagne à soulever la Coupe du monde, malgré la finale face à l’Argentine ce dimanche.

Selon le journal espagnol « Marca », Tebas a déclaré lors d’un événement organisé à « Little Spain » à New York à l’occasion de la finale : « Nous attendons ce match avec impatience. Si nous jouons comme nous savons le faire, l’arbitrage n’aura aucune importance et l’arbitre passera inaperçu. »

Il a également souligné l’exceptionnalité du quart de finale face à la France : « Je ne sais pas si l’histoire de la Coupe du monde a déjà connu, ou connaîtra, un match comparable à celui entre l’Espagne et la France. Je l’ai regardé plusieurs fois ; j’ai revu toutes les actions, comme le but de Pedro Porro, et nous ne verrons plus jamais rien de tel. »

Il prédit même une victoire « avec plus d’un but d’écart » et rappelle l’importance du bon sens pour normaliser les relations entre la Liga et la Fédération espagnole.

Il conclut : « La clé, c’est la raison… Quand la raison prévaut, la compréhension devient facile. Il faut qu’il y ait un dialogue, et quand la raison est présente, tout devient plus simple. Nous devons renoncer à ces attitudes de refus constant, comme le font les enfants. »

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