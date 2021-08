Tanguy Ndombélé poussé vers la sortie par Tottenham

Laissé de côté par Nuno Espirito Santo depuis le début de la préparation, Ndombélé a dix jours pour se trouver un nouveau challenge.

A Tottenham, il y a ceux qui veulent partir mais qui sont retenus et ceux qui n’ont rien demandé mais qui sont poussés dehors. Dans le nord de Londres, l’avenir d’Harry Kane est bien évidemment au centre de toutes les attentions, les Spurs ne voulant pas perdre si facilement leur meilleur buteur courtisé par Manchester City.

Ce flou autour de l’Anglais, Tanguy Ndombélé (24 ans) le vit de l’intérieur et en même temps de très loin. S’il participe aux séances d’entraînement avec ses coéquipiers, le milieu français ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur londonien, Nuno Espirito Santo. Ce dernier ne compte pas sur l’international et le lui a bien fait comprendre.

Durant les amicaux de la phase de préparation, Ndombélé n’a pas joué une seule minute. Il n’était pas présent au Portugal, jeudi pour le match de Conférence League, car non inscrit sur la liste et il ne sera pas là non plus pour la deuxième journée de Premier League contre Wolverhampton, comme l’a annoncé le coach portugais.

"Il ne faisait pas partie de l'équipe en Conference League car il n'est pas inscrit dans notre liste, a précisé Nuno Espirito, qui a poursuivi en conférence de presse d’avant-match. Pour être tout à fait honnête avec vous, Tanguy ne jouera dimanche."

L’inconstance de Ndombélé

Recruté contre un chèque de 63 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais il y a deux saisons, Tanguy Ndombélé a eu le malheur de voir Mauricio Pochettino, qui souhaitait sa venue, être rapidement débarqué après son arrivée.

Avec José Mourinho, il a oscillé entre le chaud et le froid, le Portugais ayant fait de l’ancien Amiénois l’une de ses cibles favorites en conférence de presse. Après des mois dans le dur, Ndombélé avait finalement réussi à inverser la tendance et à séduire le coach portugais.

Mais, il semblerait que la relative nonchalance du Français dans son jeu ne correspond pas à la philosophie de Nuno Espirito Santo, qui lui a montré la porte de la sortie. Tanguy Ndombélé a désormais dix jours pour trouver un nouveau challenge pour continuer à croire en l’équipe de France.