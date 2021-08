Tammy Abraham : "Atteindre le niveau où la Roma devrait être"

Nouvelle recrue de l'AS Rome, l'attaquant Tammy Abraham arrive de Chelsea avec des ambitions, dont celle de redonner au club son éclat d'antan.

Barré par la concurrence à Chelsea, l'attaquant Tammy Abraham va poursuivre sa carrière à la Roma. L'international anglais de 23 ans s'est officiellement engagé en faveur du club entraîné par José Mourinho ce mardi, comme l'ont annoncé les deux clubs. Pour s'attacher ses services, le club italien a déboursé 40 millions d'euros.

Formé au club, Tammy Abraham allait disposer d'un temps de jeu limité avec Chelsea suite à l'arrivée de Romelu Lukaku. Dans la capitale italienne, il portera le numéro 9. En marge de l'officialisation de son transfert, le principal intéressé s'est dit honoré de rejoindre un club si prestigieux, confiant aussi sa hâte de débuter.

"C'est un immense honneur d'être le numéro 9 de ce club"

"Vous pouvez sentir quand un club veut vraiment de vous et la Roma a immédiatement manifesté son intérêt. La Roma est un club qui mérite de se battre pour des titres et des trophées. J'ai eu l'expérience de remporter des trophées majeurs et je veux participer à nouveau à ces compétitions", a d'abord confié le buteur anglais.





"Je veux donc aider cette équipe à y parvenir et à atteindre le niveau où la Roma devrait être. C'est un immense honneur d'être le numéro 9 de ce club et j'ai hâte de commencer et d'aider l'équipe", a ensuite ajouté Tammy Abraham, qui n'est autre que la quatrième recrue estivale du club désormais entraîné par José Mourinho.

"Bien qu'il soit encore très jeune, avec un énorme potentiel pour continuer à s'améliorer, Tammy a déjà joué plus de 200 matchs dans sa carrière et marqué plus de 100 buts - et a également remporté un certain nombre de trophées majeurs (...) Faire venir des joueurs qui ont une telle faim et un tel désir de jouer pour notre club est extrêmement important pour aider à construire l'identité et le sentiment d'appartenance qui sont un élément fondamental de notre vision globale pour cette équipe", s'est pour sa part félicité Tiago Pinto, le directeur général de la Roma. Avec Chelsea, l'attaquant avait notamment remporté la Ligue des Champions contre Manchester City, au mois de mai dernier.