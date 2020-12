Tagliafico signe un nouveau contrat avec l'Ajax

Le défenseur international argentin, Nicolas Tagliafico, vient de parapher un nouveau deal avec sa formation de l'Ajax.

Nicolas Tagliafico a signé un nouveau contrat qui le verra continuer à l' jusqu'en 2023.

Le contrat précédent de l'arrière gauche de 28 ans devait expirer en 2022, et la prolongation assure donc aux champions des de pouvoir compter sur l'international albiceleste pendant une saison supplémentaire.

Cependant, le Daily Mail suggère que le contrat comprend une clause qui permettra au défenseur de quitter le club l'année prochaine si une grande équipe étrangère se manifeste pour l'enrôler. Tagliafico a été lié à une multitude de grands clubs ces dernières années, notamment , l'Inter, l'Atletico Madrid, , Barcelone et . Hakim Ziyech, maintenant à Chelsea, aurait eu un accord similaire écrit dans son contrat avant de quitter l'Ajax pour la capitale anglaise au début de l'année en cours.

Dernièrement, Goal a été en mesure de confirmer l'intérêt de l'Atletico. L'équipe de Diego Simeone s'est joint à la course pour l'international argentin. Man City était très intéressé par cet élément tandis que Chelsea s'est quelque peu mis en retrait avoir signé Ben Chilwell de cet été.

Au niveau international, Tagliafico a honoré 27 sélections pour son pays depuis ses débuts en 2017, disputant chaque minute des quatre sorties de son équipe lors de la 2018.

Tagliafico a rejoint l'Ajax en janvier 2018 en provenance d'Independiente et l'a aidé à atteindre les demi-finales de la contre toute attente lors de sa première saison complète à Amsterdam.

Depuis le début de la campagne 2018-19, seuls cinq défenseurs ont disputé plus de matches dans l'épreuve reine du continent que Tagliafico (21 ans), tandis que Juan Bernat et Raphael Guerreiro (cinq chacun) sont les deux seuls à avoir plus de buts que l'arrière de l'Ajax.

Mais il a également fait ses preuves sur le plan défensif. Son total de 39 tacles réussis est le deuxième derrière son coéquipier Noussair Mazraoui (40), tandis que Mats Hummels (50) est le seul défenseur avec plus que les 45 interceptions de Tagliafico. L'international argentin arrive en tête pour les duels disputés (286) et les duels gagnés (165), et cela souligne la solidité que l'Ajax perdrait s'il venait à le laisser partir.

Néanmoins, la nouvelle de vendredi devrait au moins garantir à l'Ajax un pactole intéressait s'il partait en 2021.