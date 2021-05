Taarabt revient sur son transfert raté au PSG

L'ailier marocain a révélé à Goal à quel point il était proche de signer en faveur du PSG lorsqu'il était au sommet de sa carrière.

Adel Taarabt s'est confié sur son transfert raté au Paris Saint-Germain il y a de cela une décennie, tout en évoquant son départ de l'AC Milan et les raisons pour lesquelles il s'est finalement installé à Benfica.

Taarabt a joué pour sept clubs dans quatre pays différents au cours de ses 15 ans de carrière, dont Tottenham.

Le Marocain, qui exerce désormais son métier au Portugal avec Benfica, a révélé qu'il était également proche de rejoindre le PSG après avoir aidé QPR à obtenir une promotion en Premier League en 2011. L'accord avec le club de la capitale française n'a échoué qu'à la dernière minute.

Al-Khelaifi le voulait mais pas Leonardo

En exclusivité à Goal, le Marocain est revenu en détails sur l'un des épisodes qui lui a donné le plus de regrets durant son parcours: "Oui, après ma saison où j'ai été promu avec le QPR, c'était presque fait avec Paris. Je discutais avec Nasser [Al-Khelaifi] et nous étions ensemble mais il m'a dit que nous devions attendre parce que Leonardo va arriver de l'Inter, mais cela ne s'est pas produit à cause des frais. J'étais déjà à Paris en train d'attendre."

QPR a finalement prêté Taarabt à Fulham dans la première moitié de la campagne 2013-14, mais il est retourné à Loftus Road quelques mois plus tard avant de signer pour Milan dans le cadre d'un autre prêt.

Le milieu offensif marocain a impressionné lors de ses 16 apparitions pour les Rossoneri et ces derniers avaient la possibilité de le signer de manière permanente pour 7 millions d'euros seulement à la fin de cette saison. Cependant, Milan a laissé Taarabt revenir en QPR, ce qui, selon lui, était finalement dû à la décision du club lombard de modifier son effectif.

"C'est simple. C'est Clarence Seedorf qui m'a amené et après cette saison [Filippo] Inzaghi est venu et il avait d'autres plans", a-t-il déclaré au sujet de son départ de San Siro.

Benfica a embauché Taarabt de QPR pour 4 millions d'euros à l'été 2015, l'engageant pour une durée de cinq ans. Il a depuis aidé le club à remporter deux trophées, dont le titre de Primeira Liga 2018-19, faisant 84 apparitions dans toutes les compétitions.

Parmi ces rencontres, 39 sont intervenues cette saison. Le Lions de l'Atlas est devenu un élément clé de la formation lisboète, l'aidant à briller sur la scène nationale et continentale. Il a aussi appris la stabilité et il s'en réjouit. "Je pense que j'apprends des erreurs et que je fais tout bien, le club m'a beaucoup aidé et j'ai ressenti la pression de jouer et j'ai commencé à me concentrer sur mon football. J'aime beaucoup jouer avec le club", a-t-il déclaré à propos de ses affinités avec le Benfica.

Questionné sur sa relation avec le coach de Benfica Jorge Jesus, Taarabt a répondu: "Elle est vraiment bonne, il avait de l'expérience à Al Hilal, il savait tout sur les joueurs arabes. Quand il est arrivé, il m'a dit qu'il avait entraîné là-bas et s'était adapté à la mentalité des joueurs arabes. Maintenant, je suis au Portugal et je dois m'adapter. C'est un très bon entraîneur, le courant est passé naturellement."