Szczesny : "Je n'ai pas entendu parler de la Juventus ou d'un autre club"

Le gardien polonais dément toutes rumeurs de départ de la Juventus, lui qui attend un signe de la part de son club pour déterminer son avenir.

Depuis des semaines, les rumeurs du mercato font état d'un départ de Wojciech Szczesny de la Juventus pour laisser la place à Gianluigi Donnarumma.

Cependant, le gardien de la Juventus, qui s'est exprimé lors d'une conférence depuis le camp d'entraînement de la Pologne, a maintenant démenti ces rumeurs.

"Je vais essayer de répondre à cette question une fois pour toutes. Le sujet est présent dans les médias depuis longtemps et il vaut la peine d'en parler. Je n'ai pas eu de contact, ni avec mon club, ni avec d'autres, car il n'y a pas d'argument concernant mon départ. Je ne suis pas responsable des transferts de la Juventus."

Szczesny revient ensuite à la question du football et souligne les différences entre la Juventus et la Pologne. "À la Juventus, j'ai plus de marges de risque. Dans l'équipe nationale, nous avons des joueurs offensifs qui jouent très bien avec leur tête, ils peuvent jouer sur les seconds ballons, donc dans les situations à risque, nous ne ferons pas des choses que nous ne savons pas faire.

"Nous ne sommes pas le Barcelone de Pep Guardiola et ne le serons pas avant longtemps, donc sous pression, je suis libre de chercher Lewandowski. Ce risque au club a parfois été payant, parfois non, car nous avons encaissé des buts après certaines erreurs.

"Dans les championnats européens, il n'y a pas de place pour cela. Avec mon expérience, ainsi que celle de mes coéquipiers en défense, nous allons essayer de mettre en œuvre les plans de l'entraîneur de la meilleure façon possible."

Le gardien de but sait bien que la Pologne ne fait pas partie des favoris pour la victoire finale, mais il attend que le terrain parle.

"Il y a beaucoup de meilleures équipes, nous devons nous préparer pour pouvoir rivaliser avec elles : nous devons être une équipe plus soudée que les autres, organiser le jeu. Robert Lewandowski a dit qu'il voulait que les Polonais soient fiers de nous après ce tournoi, nous verrons ce que cela signifie."

La Pologne est dans le groupe de la Slovaquie, de l'Espagne et de la Suède lors de cet Euro.