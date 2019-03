Swansea City-Man City 2-3, City tremble mais continue en Cup

Avec une équipe remaniée, City a été tout près d'essuyer un revers en Cup. A Swansea, l'équipe de Guardiola a été menée 2-0 avant de tout renverser.

¼ de finale de la

Swansea- : 2-3

Buts : Grimes (20e), Celina (29e); B. Silva (69e), Nordfeldt (78e), Aguero (89e)

Man City peut encore croire en un grand chelem cette saison. Mais, ce samedi, il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour les champions d' disent adieu à la FA Cup, le seul trophée que Pep Guardiola n'a pas encore remporté depuis son arrivée en Angleterre en 2016. Au Liberty Stadium de Swansea, les Sky Blues ont dû remonter deux buts à la suite d'une première période complètement manquée.

Voir City se faire bousculer par une équipe anglaise c'est très rare. Alors, être accroché par une formation de Championship ça l'est encore plus. Face à des Gallois totalement décomplexés, le leader de la PL a frisé la correctionnelle, avec deux buts encaissés en l'espace d'une demi-heure. Un premier sur pénalty de la part de Grimes (20e) suite à une faute sur Delph, et un second venu des pieds du Kosovar Bersant Celina en conclusion d'une merveille de remontée de balle des locaux. Une séquence à une touche de balle que ne renierait pas un certain Guardiola.

L'article continue ci-dessous

City était donc dos au mur, mais City a eu le mérite de bien réagir. Les visiteurs se sont ressaisis et ont multiplié les assauts sur les buts adverses. Toutefois, ce sursaut a tardé à être payant. Jusqu'à la pause, aucune de leurs occasions n'a abouti. La faute notamment à Kristoffer Nordfelt, le gardien de Swansea, auteur de deux sauvetages devant Bernardo Silva (14e et 32e). Et, le Scandinave a aussi vu un de ses défenseurs le suppléer à la 35e sur une reprise à bout portant de David Silva (35e).

10 - Bernardo Silva is the 4th Man City player to record double figures for both goals and assists in all comps this season (also Sterling, Sane and Mahrez). The only other players to have done so this term are Eden Hazard and Paul Pogba. Numbers. #SWAMCI pic.twitter.com/N0vYbVBHVg — OptaJoe (@OptaJoe) 16 mars 2019

La rentrée décisive d'Aguero

Au retour des vestiaires, les Citizens ont accentué leur pression. De nouveaux essais de Gabriel Jesus (47e) et aussi de Gundogan et d'Otamendi (55e) ont été repoussés in-extremis, mais les efforts des Sky Blues ont fini par payer. À la 69e minute, Bernardo Silva a réduit la marque d'une reprise de près. Puis, dix minutes plus tard, le Portugais a été imité par Sergio Aguero. L'Argentin a transformé avec succès un pénalty. Le ballon a heurté le poteau avant de rentrer, mais il fallait bien ce soupçon de réussite pour aider City à renverser la vapeur.

La fin de match a été à sens unique et Swansea, après avoir si longtemps résisté et cru à l'exploit, a fini par craquer et concéder le troisième but. À la suite de deux tentatives infructueuses (83 et 84e), Aguero a réussi le doublé en signant une superbe tête plongeante. Remplaçant au coup d'envoi, l'international albiceleste a démontré qu'il était indispensable à son équipe. Son entraineur doit aussi en être convaincu, et il y a fort à parier que dans sa quête de quadruplé, il ne commettra plus l'erreur de laisser son meilleur atout sur le banc à l'entame du match.