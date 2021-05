Sven Botman évoque la piste Liverpool

Alors que Liverpool continue de le courtiser, Sven Botman a indiqué qu'il prendra une décision pour son futur à l'issue de la saison.

L'arrière lillois Sven Botman a admis qu'il était flatté par les rumeurs le liant à Liverpool et a déclaré que la Premier League était "quelque chose de spécial".

Botman attire actuellement l'attention des meilleurs clubs du continent après avoir joué un rôle clé dans l'excellente saison effectuée par le LOSC et qui pourrait bien s'achever par un titre de champion. Liverpool a notamment tenté de signer le joueur de 21 ans en janvier dernier quand il était confronté à une cascade de blessures en défense. Et les Reds sont pressentis pour raviver cet intérêt lorsque le mercato réouvrira vu que le Néerlandais est ouvert à toute possibilité pour la suite, même si son contrat chez les Dogues n'expire que dans quatre ans

"C'est un bon compliment quand vous entendez que ces clubs sont intéressés", a déclaré Botman à The Athletic lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs l'associant à Liverpool. "Je mentirai si je disais que ça ne m'intéresse pas - c'est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi - mais c'était tôt car en janvier je n'étais à Lille que pendant une demi-saison. C'était agréable à entendre mais j'étais concentré sur Lille et je le suis toujours."

"J'espère faire franchir une étape en rejoignant un grand championnat"

"A l'issue de la saison, je vais profiter de vacances et voir ce qui se passe ensuite. Pour être honnête, la Premier League est l’un des championnats qui me font rêver. Et c'est aussi le cas la Serie A, la Liga, la Bundesliga. La Premier League est quelque chose de spécial. C’est le football que j’aime vraiment et qui me correspond. Le style de jeu, l’émotion; j’aime vraiment voir les fans avec de telles émotions dans les tribunes. C'est une belle compétition que j'aime vraiment regarder et que je l'ai suivie pendant toute ma vie", a indiqué l'ex-international hollandais espoir.

L’arrière central lillois a ensuite souligné qu'il n'était "pas le genre de gars qui planifie à l'avance". "Vu comment ça se passe pour moi en ce moment, j'espère faire un jour un bon pas vers une compétition de haut niveau ou un grand club, c'est mon but. Mais je suis bon en ce moment avec Lille. Je profite vraiment de cette année, j'aime beaucoup jouer. J'apprends beaucoup et je dois encore beaucoup m'améliorer. Je ne me plains pas de ma situation. Aujourd'hui, je suis heureux"

"Pour mes ambitions, oui, bien sûr, je veux en accomplir le plus possible. J'espère faire un grand et beau pas pour moi. Nous devrons voir à l’avenir si cela est possible ou non", a conclu Botman, qui sera de sortie ce dimanche avec sa formation lilloise face à l'ASSE lors de l'avant-dernière levée de Ligue 1.