Sven Botman convoqué avec les Pays-Bas

Sven Botman, le défenseur central du LOSC, a reçu une très bonne nouvelle ce jeudi. Le joueur de 20 ans a été convoqué pour la première fois en équipe nationale néerlandaise. Il y remplace Nathan Aké, qui vient de déclarer forfait pour cause de blessure.

Cette convocation est parfaitement méritée pour le sociétaire des Dogues. Arrivé dans le nord de la l’été dernier, il s’est très bien adapté au championnat français. Il est pour beaucoup dans l’excellent début de saison de la bande à Galtier, avec aucune minute manquée en championnat. Son association avec José Fonte est très prometteuse.

Botman profite aussi de l’hécatombe qu’il y a en défense chez les Oranje. Virgil Van Dijk et Mathijs De Ligt sont, par exemple, tous les deux indisponibles. Frank De Boer, le patron de l’équipe hollandaise, mise actuellement sur la charnière Veltman-Blind, mais il est peu probable que ce duo débute les trois matches de ce mois de novembre.

Les affrontent en la , dimanche, puis se rendent en , mercredi.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world