Suspicion de viol en Suède, le PSG recadre Mbappé après son tweet provocateur

Le PSG a répondu au tweet provocateur de Kylian Mbappé après l’affaire de suspicion de viol en Suède.

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est une longue histoire sans fin. Plusieurs mois après son départ, le nom du Bondynois circule toujours dans la capitale française. L’ancien monégasque n’est pas d’ailleurs étranger à cela puisqu’il n’hésite pas, non plus, à glisser quelques tacles au PSG. Le dernier en date est celui en rapport avec l’affaire de suspicion de viol en Suède. Et tout comme lui, le club parisien n’a pas mis du temps à réagir.

Kylian Mbappé provoque le PSG

Qu’il joue ou pas, Kylian Mbappé ne peut pas s’empêcher de faire la une des médias. Exempté de la trêve internationale du mois d’octobre par Didier Deschamps, l’international français est sous le feu des critiques en France depuis plusieurs jours. Des réactions déclenchées par sa titularisation avec le Real Madrid contre Villareal alors qu’il n’était pas censé être à 100%.

Cependant, l’affaire a pris une nouvelle dimension après que le capitaine des Bleus a été aperçu dans une discothèque en Suède au moment où l’Equipe de France affrontait Israël, jeudi dernier. C’est justement cette escapade en Scandinavie qui est à la base d’un nouveau clash entre Kylian Mbappé et le PSG.

Le recadrage du PSG à Kylian Mbappé

Plus tôt dans la journée, la presse suédoise révélait que la police avait ouvert une enquête pour une affaire de viol présumé dans le centre de Stockholm. S’il n’est pas impliqué dans cette affaire, l’incident aurait lieu dans l’hôtel où Kylian Mbappé a séjourné en Suède. Dans la foulée, l’attaquant du Real Madrid a réagi en dénonçant un « FAKE NEWS » mais en a profité pour glisser un tacle au Paris Saint-Germain.

« Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard », lâche-t-il en référence au procès entre son clan et le PSG devant la commission paritaire des recours de la LFP pour le litige financier qui les oppose, ce mardi. Une allusion qui n’a pas du tout plu au PSG qui dénonce, pour sa part, « une honte » au micro de RMC Sport. « Nous garderons notre classe et notre dignité », a laissé entendre une source interne au club.