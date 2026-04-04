Surprise de Flick… Barcelone sans véritable attaquant face à l'Atlético de Madrid

Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre l'Atlético de Madrid, ce samedi soir, au stade Metropolitano de Riyad, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Lamine Yamal mène l'attaque du Barça, tandis que Flick a aligné Marcus Rashford dans le onze de départ pour pallier l'absence de Raphinha, blessé.

La surprise de Flick réside dans le fait qu'il n'aligne pas d'attaquant pur dans le onze de départ ; c'est Dani Olmo qui évoluera en pointe, alors que Ferran Torres et Robert Lewandowski resteront sur le banc.

Barcelone espère s'imposer face à l'Atlético de Madrid afin de porter son avance sur son rival, le Real Madrid, à 7 points.

Barcelone est en tête du classement de la Liga avec 73 points, contre 69 pour le Real Madrid, deuxième, tandis que l'Atlético occupe la quatrième place avec 57 points.

La composition de Barcelone est la suivante :

Juan García – João Cancelo – Eric García – Ronald Araújo – Eric García – Gerard Martí – Kubo – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal

Lire aussi

Vidéo : Majorque offre un cadeau à Barcelone en battant le Real Madrid