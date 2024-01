Sur quelle chaine suivre la cérémonie de The Best ?

La cérémonie de distinction FIFA The Best a lieu ce lundi au Royaume-Uni. Les dernières infos ici.

Les FIFA The Best Football Awards ont lieu ce lundi en Angleterre. Cette cérémonie de distinctions récompensant les meilleurs joueurs et entraîneurs sur une saison est à sa huitième édition cette année et connait quelques changements.

La FIFA change les critères

Les FIFA The Best Football Awards ont connu quelques modifications dans les critères cette année notamment sur les périodes prises en compte. Dans la section masculine, l’instance faitière du football mondial prend en compte la période du 19 décembre 2022 (lendemain de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine devant le France, le 18 décembre) au 20 août 2023. Chez les Dames par contre, ce sont les performances dans l’intervalle 1er août 2022 - 20 août 2023 qui sont considérées. Les meilleurs acteurs du football de la saison 2022-2023 seront donc connus ce lundi.

Horaire et lieu de la cérémonie

FIFA The Best Awards 2023

Lieu : Londres, Angleterre

A 20h française

Sur quelle chaîne suivre les FIFA The Best Awards 2023 ?

La cérémonie des FIFA The Best Awards 2023 sera à suivre ce lundi 15 janvier 2024 à partir de 20h sur FIFA+.

Les nominés pour le meilleur joueur masculin

Julien Álvarez

Marcelo Brozovic

Kévin De Bruyne

Ilkay Gündogan

Erling Haaland

Rodri

Kvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

Les nominés pour la meilleure joueuse féminine

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Marie Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsay Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Léon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

Nominés pour le Prix Puskas de la FIFA

Julio Enciso

Guilherme Madruga

Nuno Santos

Les nominés pour le meilleur entraîneur masculin

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

Les nominés pour le meilleur entraîneur féminin

Peter Gerhardsson

Jonathan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarah Wiegman

Les nominés pour le meilleur gardien de but masculin

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

André Onana

Marc-André ter Stegen

Les nominés pour la meilleure gardienne de but féminine

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Marie Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos García-Villamil

Finalistes du FIFPro World 11 hommes

Gardiens de but

Thibaut Courtois

Ederson

Emiliano Martínez

Défenseurs

Rubén Dias

Virgile van Dijk

Eder Militao

Antonio Rüdiger

John Pierres

Kyle Walker

Milieu de terrain

Jude Bellingham

Kévin De Bruyne

Ilkay Gündogan

Luka Modrić

Rodri

Bernardo Silva

Federico Valverde

Attaquants

Karim Benzema

Erling Haaland

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Vinicius Jr

Finalistes féminines du FIFPro World 11

Gardiens de but

Mackenzie Arnold

Marie Earps

Alyssa Naeher

Défenseurs

Lucie Bronze

Olga Carmona

Alex Greenwood

Amanda Illestedt

Ashley Laurent

Marie Léon

Irène Paredes

Milieu de terrain

Aitana Bonmati

Claudia Pina

Fridolina Rolfo

Géorgie Stanway

Ella Toone

Keira Walsh

Attaquants

Jennifer Hermoso

Lauren James

Sam Kerr

Alex Morgan

Salma Paralluelo

Alexandre Popp

Alessia Russo

Nominés aux Prix des Fans de la FIFA

Supporters du Club Atlético Colon de Santa Fe (Argentine)

Fran Hurndall (Angleterre)

Miguel Ángel Millonarios (Colombie)