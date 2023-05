Sur quelle chaine regarder le Mondial féminin en France ?

Alors que la Coupe du monde féminine débute dans 79 jours, aucun accord n'a été trouvé avec les diffuseurs du top 5 européen, dont la France.

À parti du 20 juillet, la 9è édition de la Coupe du monde de football féminine se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tenantes du titre, les États-Unis remettent leur couronne en jeu face à 31 autres équipes dont l'équipe de France, qui espère réaliser un beau parcours après deux échecs consécutifs en quart de finale. Mais alors que les compétitions féminines prennent de plus en plus d'ampleur et attirent de nombreux spectateurs à travers le monde, cette compétition pourrait ne pas être diffusée, comme le menace Gianni infantino, président de la FIFA.

Des offres trop basses des diffuseurs

Comme l'explique ce dernier, les offres des différents diffuseurs ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. "Pour être parfaitement clair, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du monde féminine", indique-t-il dans des propos relayés par Eurosport. Le Mondial étant disputé en Australie, les horaires des matches seront forcément en décalé en Europe, ce qui rend compliqué les négociations avec les pays européens. Ainsi, aucun accord n'a été trouvé avec le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France. Infantino déplore des offres "20 à 100 fois inférieures" à celles reçues pour la Coupe du monde masculine.

À seulement 79 jours du début officiel du Mondial, il reste impossible de dire s'il sera diffusé en France, alors qu'il avait attiré plus d'un milliard de téléspectateurs lors de l'édition 2019 qui s'était déroulée dans l'hexagone.