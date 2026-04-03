Le Grec Kostas Fortounis, milieu de terrain de l'équipe d'Al-Khaleej, a continué à briller dans le championnat professionnel Roshen, après avoir inscrit un but remarquable face à Al-Khaloud, ce vendredi soir, lors de la 27e journée de la compétition, confirmant ainsi son rôle prépondérant dans la conduite de son équipe vers des résultats positifs cette saison.

Le professionnel grec a réussi à marquer le premier but de son équipe contre Al-Khaloud sur un penalty, qu'il a transformé avec brio à la 18e minute de la première mi-temps.

Selon le site de statistiques de football « Opta », Fortounis est devenu le neuvième joueur de l'histoire de la Ligue Roshen à marquer et à créer 10 buts ou plus au cours d'une même saison.

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Le réseau international a précisé que la star du Khaleej a égalé plusieurs stars, parmi lesquelles le trio de l'Al-Nassr composé des Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix et du Sénégalais Sadio Mané, ainsi que l'Algérien Riyad Mahrez, l'ailier de l'Al-Ahli de Djeddah.

Sans oublier le duo du Hilal composé du Serbe Sergej Milinković-Savić et de Salem Al-Dossari, ainsi que l'Algerien José, ancienne star de l'Al-Fateh, et Christian Guanca, ancienne star de l'Al-Shabab et de l'Al-Ittifaq.