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Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sur les traces des légendes… Le magicien du Golfe égale les exploits de Ronaldo et Mahrez

Al Kholood vs Al Khaleej
Al Kholood
Al Khaleej
Saudi Pro League
Kostas Fortounis
C. Ronaldo
R. Mahrez
J. Alves
J. Felix
Salem Mohammed Al-Dossari
Sadio Mané
Algérie
Arabie saoudite
Grèce
Portugal
Algérie
Brésil
Sénégal

Al-Doun, Mahrez et les légendes de la Ligue Roshen sont en perdition

Le Grec Kostas Fortounis, milieu de terrain de l'équipe d'Al-Khaleej, a continué à briller dans le championnat professionnel Roshen, après avoir inscrit un but remarquable face à Al-Khaloud, ce vendredi soir, lors de la 27e journée de la compétition, confirmant ainsi son rôle prépondérant dans la conduite de son équipe vers des résultats positifs cette saison.

Le professionnel grec a réussi à marquer le premier but de son équipe contre Al-Khaloud sur un penalty, qu'il a transformé avec brio à la 18e minute de la première mi-temps.

Selon le site de statistiques de football « Opta », Fortounis est devenu le neuvième joueur de l'histoire de la Ligue Roshen à marquer et à créer 10 buts ou plus au cours d'une même saison.

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Le réseau international a précisé que la star du Khaleej a égalé plusieurs stars, parmi lesquelles le trio de l'Al-Nassr composé des Portugais Cristiano Ronaldo et João Félix et du Sénégalais Sadio Mané, ainsi que l'Algérien Riyad Mahrez, l'ailier de l'Al-Ahli de Djeddah.

Sans oublier le duo du Hilal composé du Serbe Sergej Milinković-Savić et de Salem Al-Dossari, ainsi que l'Algerien José, ancienne star de l'Al-Fateh, et Christian Guanca, ancienne star de l'Al-Shabab et de l'Al-Ittifaq.

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