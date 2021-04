« La SuperLeague, c'est la mort de l'émotion » dénonce Rudi Garcia (OL)

Comme beaucoup de ses collègues entraîneurs, Rudi Garcia est fortement opposé à la SuperLeague européenne.

A la veille d'affronter Monaco en Coupe de France, à l'occasion des quarts de finale, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Bien évidemment, il a été interrogé sur la SuperLeague et il est fortement opposé à la création de cette compétition : « Qui dit projet dit que ça ne peut pas se faire, et j'espère que ça ne se fera pas. C'est très impopulaire, à juste titre. C'est la mort de l'émotion du football. Or, si on joue à ce jeu-là depuis tout petit, c'est pour des émotions. Avec cette formule, des grands matchs il y en aurait quoi qu'il arrive avec les mêmes. Ça perdrait de son charme. Je ne vois pas où est l'intérêt sportif et émotionnel de la chose. »

« Je n'ai pas vu le drapeau français »

Rudi Garcia estime également que la France n'est pas représentée à sa juste valeur dans les compétitions de l'UEFA : « Ce que je constate, c'est qu'on est déjà les parents pauvres en France de la Ligue des champions. Je rappelle juste qu'on est champions du monde, mais qu'on a que deux équipes qualifiées directement. Sur le projet de Super League, je n'ai pas vu le drapeau français. On est les parents pauvres, tout le temps. Il faudrait que ça change. »

L'entraîneur de l'OL n'a pas hésité à mettre en avant la qualité de la Coupe de France par rapport à la SuperLeague : « La Coupe de France, j'ai eu la chance de la gagner. C'est assez unique qu'une coupe nationale soit ouverte à tous les clubs. Ça tombe bien de dire ça, en plus... »

Garcia encense Caqueret

Et concernant la prestigieuse compétition française, qui existe depuis 1917, Rudi Garcia n'attend qu'une seule chose, la qualification et peu importe la manière : « On respecte tout le monde, mais on n'a peur de personne. On peut battre tout le monde. Bien sûr, Monaco est une très bonne équipe, qui marque beaucoup de buts. Je n'oublie pas qu'on l'a battue en championnat. Si on peut le faire en gagnant bien, tant mieux, mais si c'est en jouant mal, ce n'est pas grave, l'objectif est de se qualifier. »

Enfin, Rudi Garcia a redit tout le bien qu'il pensait de Maxence Caqueret, le très prometteur milieu de terrain de l'OL : « C'est un joueur déjà collectif au maximum. C'est bien, ça déteint sur les autres, ça montre ce qu'il faut faire, c'est à dire penser d'abord à l'équipe. Il est toujours en train d'harceler, de récupérer, et il est capable de jouer juste vers l'avant, et souvent en une touche. Il a une bonne vision de jeu. »