Supercoupe d'Italie AC Milan – Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur AC Milan-Inter.

Un derby milanais en Arabie saoudite

C'est en Arabe saoudite que l'AC Milan, champion d'Italie va défier l'Inter Milan, vainqueur de la Coupe d'Italie.

L'Inter Milan est le tenant du titre tandis que l'AC Milan n'a plus remporté la Supercoupe d'Italie depuis 2016.

Pour cette rencontre, une prolongation de deux fois quinze minutes est prévue en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire. Si les deux équipes ne parviennent pas à se départager lors de la prolongation, une séance de tirs au but aura lieu.

Date, horaire et lieu d'AC Milan-Inter Milan

Date : mercredi 18 janvier 2023

Ville : Riyad (Arabie saoudite)

Stade : Stade international du Roi-Fahd

Heure du coup d'envoi : 20h00 heure française

Compétition : Supercoupe d'Italie 2022

Arbitre de la rencontre : Monsieur Fabio Maresca (Italie).

Sur quelle chaîne voir le match AC Milan-Inter Milan ?

En France, la rencontre entre l'AC Milan et l'Inter Milan ne sera pas diffusée.

En Italie, la rencontre sera retransmise sur Canale 5.

Le streaming pour voir le match AC Milan-Inter Milan

En France, aucune plateforme de streaming ne diffuse la Supercoupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan.

En Italie, il sera possible de voir la Supercoupe d'Italie en streaming via Sportmediaset et Mediaset Infinity.

Les compositions probables d'AC Milan-Inter Milan

Pour cette rencontre, Stefano Pioli enregistre le retour de Sandro Tonali, suspendu le week-end dernier en Serie A.

En revanche, Pioli devra se passer des services de Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Rade Krunic et d'Ante Rebic.

Du côté de l'Inter, Romelu Lukaku est incertain. Samir Handanovic et Marcelo Brozovic sont quant à eux forfaits en raison d'une blessure.

L'équipe probable de l'AC Milan : Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, Diaz, Leão - Giroud.

L'équipe probable de l'Inter Milan : Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Dzeko.

Les statistiques à connaître avant AC Milan-Inter Milan

● L'AC Milan et l'Inter Milan se sont affrontés une seule fois en Supercoupe d'Italie. C'était en 2011 et l'AC Milan l'avait emporté 2-1.

● L'AC Milan a remporté sept fois la Supercoupe d'Italie (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016) et a perdu quatre fois en finale.

● L'Inter Milan a remporté six fois la Supercoupe d'Italie (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021) et a perdu quatre fois en finale.

● A 36 ans, Olivier Giroud (AC Milan) et Edin Dzeko (Inter Milan) peuvent devenir les plus vieux buteurs de la Supercoupe d'Italie devant Cristiano Ronaldo qui était âgé de 35 ans et 350 jours lorsqu'il a marqué avec la Juventus contre Naples en 2021.

● L'Argentin Lautaro Martinez peut devenir le premier joueur à marquer lors de deux Supercoupe d'Italie à la suite depuis son compatriote Carlos Tévez (2013 puis 2014).