Supercoupe d'Europe : Stéphanie Frappart arbitrera la rencontre (officiel)

Après avoir arbitré la finale de la Coupe du Monde féminine et avoir été désignée en tant qu’arbitre officielle de la prochaine saison de ligue 1, la Française Stéphanie Frappart continue son ascension dans le plus haut niveau.

En effet, l’UEFA vient d’annoncer qu’elle serait au sifflet à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions, , et le vainqueur de la , . La rencontre se déroulera le 14 août prochain, à Istanbul.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment https://t.co/KHrJiRAY7Q