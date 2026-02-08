Super Bowl 2026 : heure, date, équipes, stade, show de la mi-temps et diffusion en France

Dans la nuit de dimanche à lundi, le sport américain s’arrête pour un rendez-vous qui dépasse largement le cadre du football. Le Super Bowl 2026 promet un duel chargé d’histoire, un spectacle musical mondialement attendu et une diffusion massive jusque dans les foyers français. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Un Super Bowl très attendu, entre héritage et revanche

Après une saison NFL longue et exigeante, ponctuée de 272 matchs de saison régulière et de playoffs haletants, deux franchises mythiques se retrouvent pour le sommet de l’année. Le Super Bowl 2026 oppose les Seattle Seahawks aux New England Patriots, un affrontement qui résonne comme un écho du passé pour les amateurs de NFL.

Les deux équipes ont terminé la saison régulière avec un bilan identique (14 victoires, 3 défaites), preuve d’une rare symétrie sportive. Seattle, porté par une identité défensive forte et un jeu explosif, retrouve le Super Bowl pour la quatrième fois de son histoire. New England, référence absolue de la dernière décennie, poursuit sa quête de grandeur après avoir déjà disputé onze finales.

Getty Images

Date, heure et lieu du Super Bowl 2026

Le Super Bowl 2026 se dispute au Levi’s Stadium, à Santa Clara, en Californie, tout près de San Francisco. Une enceinte moderne, habituée aux grands événements, qui accueille cette édition symbolique.

Pour le public français, le coup d’envoi est fixé à 00h30 dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 février 2026. Comme chaque année, la rencontre se prolongera tard dans la nuit, avec une fin prévue aux alentours de 4h du matin, hors prolongation.

Pourquoi le Super Bowl est un événement à part

Getty Images

Créé en 1967, le Super Bowl est devenu bien plus qu’une finale sportive. Son nom, inspiré du mythique Rose Bowl et popularisé par Lamar Hunt, s’est imposé comme une institution culturelle. Depuis 1971, il oppose systématiquement les champions des deux conférences NFL.

Historiquement, les Patriots figurent parmi les franchises les plus titrées, avec six victoires, au même niveau que Pittsburgh. Seattle, de son côté, garde le souvenir contrasté d’un sacre en 2014 et de finales douloureuses en 2006 et 2015.

Le show de la mi-temps : Bad Bunny au centre de l’événement

Getty Images

Comme souvent, le spectacle de la mi-temps sera l’un des moments les plus scrutés de la nuit. Cette année, il sera assuré par Bad Bunny, star mondiale du reggaeton et de la scène latino.

Sa présence marque un tournant symbolique pour la NFL. Pour la première fois, un artiste majoritairement hispanophone assure seul le show du Super Bowl. La performance, prévue aux alentours de 2h du matin (heure française), devrait durer près de 45 minutes et intégrer un dispositif inédit, notamment avec l’utilisation de la langue des signes portoricaine.

Au-delà de la musique, ce choix s’inscrit dans une volonté d’ouverture culturelle et d’expansion internationale de la ligue, notamment vers le public latino.

Comment regarder le Super Bowl 2026 avec un VPN

Si le Super Bowl LIX n’est pas disponible en direct dans votre région ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l’événement où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée pour contourner les restrictions géographiques et accéder à vos services de streaming préférés depuis n’importe où. Nous recommandons NordVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez aussi consulter notre guide VPN approfondi pour déterminer lequel vous convient le mieux.

Sur quelles chaînes regarder le Super Bowl 2026 en France ? Getty Images

C’est l’une des questions les plus recherchées chaque année sur Google. En France, le Super Bowl 2026 sera diffusé en clair et en payant, avec plusieurs options selon les habitudes des téléspectateurs.

Le match sera retransmis sur M6, avec des commentaires assurés par Vincent Couëffé et Richard Tardits, ancien joueur français passé par la NFL. Une couverture accessible au plus grand nombre, pensée pour un public parfois novice mais curieux.

Les amateurs les plus assidus pourront également suivre la rencontre sur beIN Sports ainsi que sur DAZN, qui proposeront une diffusion complète, enrichie et orientée passionnés.

Pourquoi ce Super Bowl 2026 suscite autant d’intérêt

Entre l’opposition Seahawks–Patriots, la charge historique du duel, l’aura mondiale de Bad Bunny et une diffusion élargie en France, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce Super Bowl un événement majeur de l’hiver sportif.

Qu’on s’y intéresse pour le jeu, le spectacle ou l’ambiance unique de cette nuit hors norme, le Super Bowl 2026 reste une porte d’entrée privilégiée vers la culture sportive américaine. Une nuit à part, qui, une fois encore, rassemblera bien au-delà des frontières des États-Unis.