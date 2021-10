Suivi par le PSG, Rüdiger se prononce sur son avenir

En fin de contrat avec Chelsea, Rüdiger ne se voit pas quitter Londres et a engagé des discussions avec les Blues pour prolonger.

Comment passer d’indésirable à patron et leader d’une équipe ? Si vous vous posez la question, Antonio Rüdiger pourra très certainement vous apporter des éléments de réponse.

Snobé par Frank Lampard au début de la saison dernière, le défenseur central allemand revit à Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel.

Depuis l’arrivée de son compatriote sur le banc des Blues, Rüdiger est devenu le patron de la défense londonienne et a regagné ses galons de titulaire.

"La chose la plus importante est que je me sens heureux ici. Je pense que si les gens me regardent, ils peuvent voir que je suis heureux." a ainsi lâché l'ancien joueur de l'AS Roma au Guardian ce samedi.

"Tuchel m'a donné une nouvelle vie. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi, d'être naturel dans mon jeu, à savoir être agressif, et être un leader."

Rüdiger heureux à Chelsea

Pisté par le PSG durant la période Tuchel, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 attire les cadors européens au gré de ses prestations mais aussi de son statut.

De retour à un très bon niveau, Rüdiger est en fin de contrat en juin 2022 et attise donc les convoitises. Mais le PSG, Manchester City ou encore la Juventus Turin vont devoir se faire une raison : pas question pour l’Allemand de faire ses valises pour quitter un club et une ville où il se sent bien.

"A propos de la situation des contrats, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J'avais dit qu'après l'Euro il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina et mon agent. Nous sommes dans la même situation, rien n'a changé. Je n'ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n'est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais."