Suivi par la Juve, Locatelli répond aux rumeurs

Le milieu de terrain de Sassuolo, âgé de 23 ans, a attiré l'attention à l'Euro, mais préfère se concentrer sur la compétition.

il se dit que Manuel Locatelli suscite l'intérêt de toute l'Europe, avec Arsenal et la Juve comptant parmi ses nombreux prétendants, mais le milieu de terrain de Sassuolo hésite à se laisser entraîner par les "rumeurs" entourant son avenir.

Le joueur de 23 ans continue d'impressinner à l'Euro 2020, l'international italien attirant l'attention sur une impressionnante équipe Azzurri - avec deux buts inscrits lors de sa dernière sortie contre la Suisse.

Goal a pu confirmer en avril que la Juventus réfléchissait à une décision, Arsenal et Manchester City étant apparemment enthousiastes en Angleterre, mais Locatelli ne se précipitera pas dans une décision concernant un éventuel transfert.

Locatelli a déclaré aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur les spéculations qu'il génère : "[Les rumeurs de transfert ne sont] que des discussions. Je déciderai après le Championnat d'Europe."

"Il y a une compétition tellement importante dans laquelle jouer, et je ne me concentre que sur ça. Je me fie à ce qui se passe sur le terrain, aux vraies choses, tout le reste n'est que potins, ça ne sert à rien d'en parler."

"Lorsque vous êtes impliqué dans une compétition aussi importante, vous n'êtes concentré que sur la tâche à accomplir. Nous voyons les enfants dans la rue lorsque nous nous rendons à nos matchs en agitant des drapeaux, il est donc assez facile de rester concentré sur le match."

"Je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain parce que c'est ce qui est réel. Tout le reste n'est que potins et il ne sert à rien de s'en inquiéter."