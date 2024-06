Suisse - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Suisse et l’Italie s’affrontent samedi en 8es de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

C’est terminé pour le premier tour de l’Euro 2024. Place maintenant à la phase à élimination directe avec les huitièmes de finale qui démarrent ce 29 juin. L’une des deux affiches au programme ce samedi, oppose la Suisse à l’Italie. Deux équipes qui ont connu des parcours différents lors de la phase de groupes.

La Suisse veut réécrire l’histoire, l’Italie veut continuer sa conquête

Deuxième favori du groupe A derrière l’Allemagne, la Suisse a fait honneur à son rang. Après une victoire contre la Hongrie (3-1), les Helvètes ont été accrochés par l’Ecosse (1-1) avant de donner du fil à retordre à la Mannschaft (1-1). Nonobstant l’égalisation de Niclas Fullkrug dans les derniers instants, la Nati aurait même pu ravir la première place à l’Allemagne. Une erreur de concentration que la Suisse devrait éviter contre l’Italie cette fois-ci au risque d’être éliminée. Trois ans après avoir éliminé l’Equipe de France en 8es de finale à l’Euro 2020, la Nati veut faire vivre le même scénario à la Nazionale. Et elle espère bien aller au-delà des quarts de finale, cette fois-ci.

De son côté, l’Italie a connu une phase de groupes beaucoup plus laborieuse. Après s’être imposée contre l’Albanie (2-1), la Nazionale s’est inclinée face à l’Espagne (0-1) avant de décrocher sa qualification sur le fil face à la Croatie (1-1). Championne en titre, la Squadra Azzurra va devoir se montrer plus dangereuse si elle veut venir à bout de la Suisse, samedi. Une tâche qui n’est pas étrangère à l’Italie qui a dû éliminer des obstacles plus grands sur son chemin pour remporter la dernière édition de l’Euro.

Horaire et lieu du match

Suisse – Italie

8es de finale Euro 2024

Lieu : Olympiastadion

A 18h française

Les compos probables du match Suisse - Italie

Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Elvedi, Freuler, Xhaka, Ndoye - Rieder, Embolo, Aebischer

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian - Barella, Fagioli, Cristante - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy

Sur quelle chaîne suivre le match Suisse - Italie ?

La rencontre entre la Suisse et l’Italie sera à suivre ce samedi 29 juin 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.