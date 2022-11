Suisse - Cameroun 1-0, hold-up parfait pour la Suisse

Réaliste, la Suisse a été dominé dans le jeu par le Cameroun mais a assuré l'essentiel ce jeudi pour son entrée en lice.

Que ce fut dur pour la Suisse et que c'est cruel pour le Cameroun. Dans un groupe G qui s'annonce très serré en compagnie du Brésil et de la Serbie, la Suisse et le Cameroun connaissaient l'importance de bien débuter cette Coupe du monde 2022 au Qatar s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le Cameroun domine mais ne concrétise pas

Après une entame de match appliquée, la Suisse, peu inspirée, a été bougée par le Cameroun. En effet, sur le premier acte, ce sont les hommes de Rigobert Song qui se sont montrés les plus dangereux, les plus entreprenants et les plus intéressants. Néanmoins, à la pause le score était toujours de 0-0 entre la Suisse et le Cameroun.

Et pour cause, le Cameroun n'a pas réussi à se montrer réaliste. Choupo-Moting, Toko Ekambi, Mbeumo et Hongla ont soit buté sur Sommer, soit fait le mauvais choix dans la surface de réparation. Par deux fois au moins, le Cameroun aurait pu mieux jouer le coup si l'attaquant avait préféré la passe en retrait à une frappe dans un angle difficile.

Comme un symbole, Embolo punit le Cameroun

Les Lions Indomptables peuvent s'en vouloir car en seconde période ils se sont fait punir d'entrée par une équipe de Suisse très réaliste. Alors qu'elle n'avait pas eu la moindre occasion franche jusque là, la Nati a ouvert le score trois minutes après le retour des vestiaires. Comme un symbole, c'est Breel Embolo, l'attaquant de l'AS Monaco, né à Yaoundé au Cameroun, qui a crucifié ses compatriotes.

Bien servi par Shaqiri, l'attaquant de l'AS Monaco n'a pas raté la cible et a offert un avantage précieux au Suisse. Par respect pour son pays de naissance, Embolo n'a pas célébré. Ce but a totalement changé la physionomie du match puisque les débats se sont équilibrés et Onana a même du sauvé les siens à deux reprises.

Mais cela n'a rien changé. Même si le Cameroun a essayé de faire rentrer du sang neuf et de peser davantage en attaque en fin de match, la Suisse est parvenue à maintenir sa courte avance. La Nati s'en sort bien et décroche un précieux succès en vue de la suite de la compétition, en revanche, ça se complique sérieusement pour le Cameroun.