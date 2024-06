Suisse – Allemagne : Fullkrug offre la première place à la Mannschaft (1-1)

La Suisse et l’Allemagne étaient aux prises dimanche pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Score final, 1-1.

La Suisse et l’Allemagne s’affrontaient dimanche soir à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Longtemps menés, les Allemands ont dû attendre les derniers instants pour égaliser et consolider ainsi leur première place à la tête du groupe A.

La Suisse prend les devants

Les Allemands alertait la Suisse d’entrée avec une tête de Kai Havertz, bien capté par un vigilant Yann Sommer (3e). Le début du match s’animait avec les deux équipes qui se projetaient vers l’avant. La Mannschaft faisait passer ensuite une réelle frayeur dans le camp helvète avec…l’ouverture du score. Sur un ballon renvoyé par la défense suisse, Andrich armait une frappe qui échappait à Sommer pour finir au fond des filets. Mais le but était finalement refusé pour une faute initiale de Jamal Musiala (17e). Les Allemands reprenaient après le jeu à leur compte sans pour autant se précipiter.

Ce qui n’était pas le cas ses Suisses qui allaient marquer sur leur première offensive. Après un bon appel, Freuler centrait vers Ndoye qui, malgré la pression de Jonathan Tah, parvenait à tromper Manuel Neuer (1-0, 28e). Ndoye s’illustrait à nouveau dans la foulée mais n’arrivait pas à trouver le cadre cette fois-ci (31e). Antonio Rudiger de la tête (41e) et Havertz (42e) manquaient d’égaliser en ne trouvant pas aussi le cadre. Le score ne changeait pas jusqu’au terme du premier acte.

Fullkrug sauve les Allemands

Au retour des vestiaires, ce sont les Suisses qui mettaient la pression en premier mais manquaient de réussite dans le dernier geste. L’Allemagne alertait ensuite la Nati avec Musiala, trouvé en profondeur par Wirtz, qui butait sur Sommer malgré une lourde frappe (50e). Toni Kroos tentait ensuite sa chance mais sa frappe passait loin du cadre (55e). La Mannschaft insistait toujours avec Raum qui envoyait aussi son ballon au-dessus des cages de Sommer (63e). La Nati, avec son gardien, continuait par résister aux assauts allemands. Ruben Vargas pensait même faire le break dans les dernières minutes mais son but était refusé pour hors-jeu (85e).

L’Allemagne continuait d’insister mais ne trouvait toujours pas la faille. Elle sera d’ailleurs sauvée par Neuer qui détournait une frappe surprenante de Granit Xhaka en corner (88e). A force d’insister devant le camp suisse, l’Allemagne finissait par égaliser dans les derniers instants grâce à Niclas Fullkrug qui reprenait un bon centre de Raum pour tromper Sommer (1-1, 90+3). Le match s’achevait juste après et la Mannschaft reprend la première place du groupe A avec 7 pts. La Suisse (2e, 5pts) retrouvera aussi les 8es de finale.

La Hongrie reste en vie

Dans l’autre match de ce groupe, L’Ecosse et la Hongrie n’ont pas réussi à se départager jusqu’à la fin du temps réglementaire. Alors qu’on se dirigeait vers un score nul et vierge, Csoboth allait conclure une dernière contre-attaque et marquait pour les Hongrois. La Hongrie (3pts) reste en vie dans le tournoi alors que l’Ecosse (1pts) n’ira pas plus loin.