Suisse - Allemagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Suisse et l’Allemagne s’affrontent dimanche pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Les choses vont très vite en Allemagne cet été. Démarré le 14 juin dernier, l’Euro 2024 aborde déjà sa troisième journée. Une dernière journée de la phase de poules qui commence ce dimanche avec le choc du groupe A entre la Suisse et l’Allemagne. Un match non sans enjeu entre les deux favoris de cette poule.

Suisse - Allemagne, un duel pour la première place

Une victoire, un nul. C’est le bilan de la Suisse dans cet Euro après deux journées. Avec quatre points au compteur, la Nati est déjà assurée de jouer les huitièmes de finales. Cependant, il reste la première place du groupe A à aller chercher pour les Helvètes. Pour cela, la Suisse devra obligatoirement s’imposer face à l’Allemagne ce samedi. Une tâche qui s’annonce compliquée quand on voit la forme dans laquelle se trouve le pays hôte depuis le début de la compétition. Toutefois, la Nati a pour habitude de se transcender lors des tournois majeurs encore qu’elle a des arguments pour poser des problèmes aux Allemands.

L’Allemagne a le vent en poupe depuis le début de l’Euro 2024. En deux sorties, les Allemands affichent un bilan de deux victoires et sont d’ores et déjà qualifiés pour les 8es de finale. L’enjeu de cette troisième journée pour la Mannschaft est de conforter sa place en tête du groupe A. Même si un nul leur suffit pour valider cette première place, les Allemands auront à cœur de s’offrir une nouvelle victoire face à la Suisse. Ce qui leur permettrait la phase de poules avec 9 points sur 9 possibles. Toutefois, rien n’est encore joué et la Mannschaft devrait faire attention à la force collective de la Nati.

Horaire et lieu du match

Suisse – Allemagne

3e journée Euro 2024 – Groupe A

Lieu : Frankfurt Arena

A 21h française

Les compos probables du match Suisse - Allemagne

Suisse : Sommer – Rodriguez, Akanji, Schär – Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer – Shaqiri, Ndoye, Vargas

Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos(C) – Musiala, Muller, Wirtz – Füllkrug

Sur quelle chaîne suivre le match Suisse - Allemagne ?

La Suisse et l’Allemagne sera à suivre ce dimanche 23 juin 2024 à partir de 21h sur BeIn Sports 1 et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.