Suède-Canada 1-0, ça passe pour la Suède

La Suède défiait le Canada pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde féminine avec un court succès.

La première période avait laissé de marbre les spectateurs du Parc des Princes avec des Suédoises qui avaient signé seulement trois tirs et des Canadiennes qui n'avaient même pas tenté leur chance à une seule reprise, mais qui avait dominé la possession à hauteur de 60%. La deuxième période sera légèrement plus intéressante néanmoins.

En effet, à la 55e minute, la récupère le cuir dans son camp et Asllani est décalée sur son flanc gauche. Cette dernière sert magnifiquement Blackstenius, laquelle est plus rapide que Labbé pour marquer enfin du droit et ouvrir le score dans un match jusque là peu spectaculaire.

La rencontre est enfin lancée et dans la foulée, Lindahl doit repousser une tentative de Beckie premier poteau. Les Canucks se réveillent et obtiendront même un pénalty quand une main d'Asllani sur une frappe de Scott dans la surface est constatée par l'arbitre.

Néanmoins, Lindahl s'offre un moment de gloire en repoussant la frappe tentée du droit par Beckie, l'attaquante canadienne. Le vent va tourner par la suite, c'est la Suède qui obtiendra un penalty à dix minutes du terme, quand Lawrence fait faute sur Rolfö dans la surface. Mais après recours au VAR, le penalty est finalement annulé pour un hors-jeu suédois.