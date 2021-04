Strootman ne veut pas retourner à l’OM

Le milieu néerlandais Kevin Strootman a déclaré qu’il n’avait aucune envie de retourner à Marseille.

Prêté en janvier dernier à Genoa, le Néerlandais Kevin Strootman se plait en Italie et il n’est pas du tout disposé à retrouver l’OM, où il est pourtant sous contrat jusqu’en 2023.

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que nous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau, a t-il déclaré à Sky Sports. Ici, c’est différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça ».

Le souhait de l’international batave devrait être réciproque car les responsables olympiens sont désespérés à l’idée de se débarrasser de celui qui touche le salaire le plus élevé de l’effectif. Il n’est pas sûr cependant que Genoa se décide à enrôler définitivement le joueur. Les Rossoblu n’ont pas les moyens de répondre aux exigences financières de l’ancien romain.

Strootman ne sait pas ce que veut l’OM

La situation est compliquée, mais le principal intéressé croise les doigts pour qu’il y ait un dénouement favorable le concernant : « Je ne sais pas ce que le club veut faire, et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matchs à jouer, je veux bien faire, alors peut-être que je pourrais rester en Série A ».

Strootman n’a jamais convaincu sous les couleurs phocéennes. Seulement 78 rencontres disputés depuis 2018 pour un transfert s’élevant à 25 millions d’euros (et 3 millions de plus en bonus).

Sa dernière apparition avec les vice-champions de France remonte au 9 janvier dernier contre Dijon. Avant de filer en Serie A, il a joué 14 matches cette saison, mais seulement 1 comme titulaire. Et son temps de jeu cumulé était de 252 minutes seulement.